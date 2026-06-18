Denizcilik Lisesi Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizcilik Lisesi Mezuniyet Coşkusu

Denizcilik Lisesi Mezuniyet Coşkusu
18.06.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi'nden 76 öğrenci mezuniyet coşkusunu denizde kutladı.

Samsun Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi'nden mezun olan 76 öğrenci, önce kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı, ardından denizcilik geleneği kapsamında okulun eğitim havuzuna atlayarak unutulmaz anlar yaşadı.

Samsun'da Türkiye'nin en büyük denizcilik liseleri arasında yer alan Samsun Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Düzenlenen törende diplomalarını alan öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı. Törenin ardından denizcilik geleneğini sürdüren 76 mezun, okulun eğitim havuzuna atlayarak hem mezuniyet sevincini paylaştı hem de meslek hayatlarına ilk adımlarını attı. Okulda eğitim gören ve 76 öğrenci arasında tek kız olarak mezun olan Ecem Naz Demirağ ise yat kaptanı olarak denizlere açılmayı istediğini söyledi.

Gelenek bozulmadı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende okul birincisi Enes Dursun mezuniyet kütüğüne plaket çaktı, ardından bayrak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Diplomalarını alan 76 öğrenci ise önce kep attı, daha sonra denizcilik geleneği kapsamında okulun eğitim havuzuna atlayarak mezuniyet sevincini kutladı.

Öğrenci Ömer Eser Koca, "Çok güzel bir duygu. Her sene ayrı ayrı maceralarımız oldu. Dolu dolu geçti. İnşallah hayırlısıyla gemiye çıkacağız" diye konuştu.

Öğrenci Yusuf Demirbağ, "Arkadaşlarımızla son kez buluştuk ve bu havuza atlayarak mezuniyetimizi kutlamak istedik" şeklinde konuştu.

Öğrenci Tuğra Yılmaz, "Bizim için çok yorucu, unutulmaz ve eğlenceli bir mezuniyet oldu. Denizcilikte bu bir gelenektir ve her sene mezuniyetlerde yapılır" ifadelerini kullandı.

76 erkek öğrenci arasında tek kız mezun

76 öğrenci arasından tek kız öğrenci olarak mezun olan Ecem Naz Demirağ ise, "Çok heyecanlıyım. Mezun oldum ve aynı zamanda doğum günüm. Benim için çok zor bir süreçti. Her işin bir zorluğu olduğu gibi bunun da bir zorluğu oldu. Denizi çok seviyorum. Gemileri küçüklükten beri çok seviyorum. Bu yüzden bu okula gelmeye karar verdim. Artık mezunum ve yat kaptanı olarak denizlere açılmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İnanıyorum ki bu yavrularımız TCG Anadolu'da, uçak gemilerimizde görev alacak"

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, "Samsun Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi, ilimizin ve bölgemizin en nadir okullarından birisidir. Dolayısıyla burada yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi hem kendi denizlerimizde hem de uluslararası denizlerdeki görevlerine çok iyi bir şekilde hazırladık. Artık 4. kaptan olarak başlıyorlar. 6 aylık stajlarının ardından büyük gemilerde görev alacaklar. Ben inanıyorum ki bu yavrularımız TCG Anadolu'da, uçak gemilerimizde görev alacak" açıklamasında bulundu.

Okul Müdürü Ali Kazak ise öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilerin havuza atlamasıyla mezuniyet töreni sona erdi. Törene ayrıca Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerde katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Denizcilik, Etkinlik, ulusoy, Samsun, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Denizcilik Lisesi Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı
İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti

14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 15:03:45. #7.12#
SON DAKİKA: Denizcilik Lisesi Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.