Denizli Baklan'da ilkokul öğrencilerine gıda israfına karşı eğitim verildi - Son Dakika
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Denizli Baklan'da ilkokul öğrencilerine gıda israfına karşı eğitim verildi

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Denizli Baklan\'da ilkokul öğrencilerine gıda israfına karşı eğitim verildi
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Denizli'nin Baklan ilçesinde 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine eğitim programı düzenlendi. Programda öğrencilere gıdanın bilinçli kullanımı, doğru muhafazası ve artan yiyeceklerin değerlendirilmesi anlatıldı.

Denizli'nin Baklan ilçesinde, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Mustafa Mercan ve beraberindeki heyet tarafından Baklan İlkokulu'nda düzenlenen programda, öğrencilere gıdanın bilinçli kullanılması ve kaynakların korunmasının önemi aktarıldı. Etkinlikte, günlük yaşamda tüketim alışkanlıklarının gıda israfının azaltılmasındaki rolüne dikkat çekildi. Öğrencilere yalnızca ihtiyaç duyulan miktarda gıda satın alınması, kullanılacak ürünlerin doğru şekilde planlanması ve tüketilebilecek miktarın üzerinde hazırlık yapılmaması konusunda bilgiler verildi.

Gıdaların doğru muhafaza edilmesine dikkat çekildi

Programda ayrıca gıdaların uygun koşullarda saklanmasının hem ürünlerin korunmasına hem de gereksiz kayıpların önüne geçilmesine katkı sağladığı belirtildi. Öğrencilere, farklı gıda türlerinin özelliklerine göre muhafaza edilmesi gerektiği anlatıldı. Artan yiyeceklerin çöpe atılmak yerine uygun yöntemlerle değerlendirilmesi konusunda da örnekler paylaşılırken, küçük yaşlarda kazanılacak bilinçli tüketim alışkanlıklarının gelecekte israfın azaltılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Eğitim programı, öğrencilerin konuya ilişkin bilgilendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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