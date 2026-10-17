Denizli Baklan\'da okul güvenliği toplantısı yapıldı, tedbirler artırılacak

Denizli'nin Baklan ilçesinde, çocukların eğitim süreçlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılması için toplantı düzenlendi.

Baklan Kaymakamı Kezban Yerlikaya başkanlığında düzenlenen toplantıya Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, ilçe protokolü üyeleri ve okul müdürleri katıldı. "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, okullarda ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

Okul çevrelerinde tedbirler artırılacak

Toplantıda, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini huzur ve güven ortamında sürdürebilmeleri için koruyucu ve önleyici tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılması değerlendirildi. Çocuklara yönelik düzenlenebilecek interaktif etkinlikler de gündeme gelirken, kurumlar arasındaki iş birliğinin daha etkin hale getirilmesi konusunda kararlar alındı.