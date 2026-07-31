Denizli Büyükşehir’de "Aile Taksi" projesi devam ediyor - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir’de "Aile Taksi" projesi devam ediyor

Denizli Büyükşehir’de "Aile Taksi" projesi devam ediyor
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Aile Taksi projesi ile Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yaşayan anne ve anne adaylarının, hastane ve sağlık ocaklarındaki kontrolleri için ücretsiz araç desteği sunmaya devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Aile Taksi projesi ile Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yaşayan anne ve anne adaylarının, hastane ve sağlık ocaklarındaki kontrolleri için ücretsiz araç desteği sunmaya devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Aile Taksi" projesini sürdürüyor. Kentte büyük ilgi gören hizmet kapsamında, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ikamet eden kadınlara hamileliğin 25. haftasından itibaren doğum sonrası 3. ayın sonuna kadar hastanelerde ve sağlık ocaklarındaki rutin kontrolleri için ücretsiz araç desteği sunuluyor. Destekten yararlanmak isteyen anne ve anne adaylarının www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesinden ya da https://apps.denizli.bel.tr/ailetaksibasvuru/ üzerinden online başvuru yapması gerekiyor. Sistem üzerinden kadın doğum doktorundan alınan kaşeli ve imzalı belgenin yüklenmesinin ardından, sağlık kontrollerinden en geç 2 gün önce randevu oluşturularak hizmetten faydalanılabiliyor.

Öncelik anne ve bebek sağlığı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projenin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şehrimizde yaşam kalitesini yükseltmek ve ailelerimizin yükünü hafifletmek için sosyal belediyecilik çalışmalarımıza güçlü şekilde devam ediyoruz. Aile Taksi ile de anne ve anne adaylarımızın kontrollerine güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Bebeklerimizin öncelikle sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açması ve annelerimizin bu süreci huzurla geçirmesi bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Denizli, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Denizli Büyükşehir’de 'Aile Taksi' projesi devam ediyor - Son Dakika

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