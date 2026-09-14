Denizli\'de 933 okulda 190 binden fazla öğrenci ders başı yaptı

Denizli'de 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı düzenlenen törenle açıldı. Tören kapsamında 4. sınıf öğrencileri 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim ederken, ilk ders zili Vali Köşger ve öğrenciler tarafından çalındı.

Denizli'de 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı, Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu'nda düzenlenen törenle büyük bir coşku ve heyecan içerisinde başladı. Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulunda gerçekleşen etkinlikte ilk olarak öğrencilerden oluşan folklor ekibi zeybek gösterisi sergiledi. Kent genelinde 933 okulda 190 binden fazla öğrenci ders başı yaparken, törende 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti. Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından ilk ders zili Vali Yavuz Selim Köşger ve öğrenciler tarafından birlikte çalındı.

"Eğitim kadromuz ve fiziki altyapımızla yeni döneme hazırız"

Açılış töreninde konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin eğitim altyapısının oldukça güçlü olduğunu belirterek şöyle konuştu: "2026-2027 eğitim-öğretim yılını açmak üzere burada bulunuyoruz. Çok güzel, cıvıl cıvıl bir ortamdayız. Çocuklarımızın neşesi bize güven veriyor ve gelecekle ilgili umutlarımızı artırıyor. Onları yetiştiren anne babalara teşekkür ediyoruz. Daha çok çocuk, daha çok genç ve eğitim kadrosu istiyoruz. Biz Denizli olarak buna hazırız. Bütün okullarımızla, fiziki mekanlarımızla birlikte Denizli olarak hazırız. Ayrıca bu sene, son eğitim-öğretim yılında yaşanan vahim hadise dolayısıyla ilave tedbirlerimizi de aldık. Okul bahçelerinde ve okul içlerinde görevlilerimiz var; Denizli'ye binleri aşkın ilave kadro tahsis ettik. Bütün okullarımızda güvenlik önlemleri alınacak. Fiziki mekan itibarıyla Denizli, daha önce çalıştığım vilayetler arasında en iyisi. Geçen yıl sadece bir okulumuzda ikili eğitim yapılıyordu. Bu yıl ise güçlendirme yapmak maksadıyla bazı okullarımızı kapattığımız için 9 veya 10 okulumuzda ikili öğretim yapılacak. Bunun dışında eğitim kadromuz hazır, okullarımız hazır, ülkemiz hazır. Hiçbir bahanemiz yok, başarıyı yakalayacağız ve yakalıyoruz da."

"Öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirdiği bir yıl diliyorum"

Yeni eğitim yılının kent için hayırlı olmasını dileyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Güzel bir yılı umut ediyor, hep birlikte başlıyoruz. Öğrencilerimizin mutlu olduğu, hayallerini gerçekleştirebildikleri, anne ve babalarımızın onlarla birlikte güzel şehrimin güzel sokaklarında yaşadıkları ve umutlarını her zaman büyüttükleri bir şehir olması dileğimle, yeni eğitim-öğretim yılımızın şehrimize ve hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"933 okulumuzda 190 binden fazla öğrencimizle ders başı yaptık"

Kentteki eğitim verilerini ve müfredat vizyonunu paylaşan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, "Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yeni eğitim-öğretim yılımıza 933 okulumuzda, 190 binden fazla öğrencimiz ve 16 binden fazla öğretmenimizle büyük bir heves ve heyecanla başlıyoruz. Eğitimin her kademesinde öğrencilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Güvenli okullarımız için önemli adımlar attık. Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in himayelerinde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütünsel yaklaşımıyla ve 'köklerden geleceğe' anlayışıyla eğitim hizmetimize devam ediyoruz. Devletimizin gücü, bakanlığımızın desteği ve Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla bu sene de eğitim için en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.