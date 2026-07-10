Denizli'den 6 Öğrenci LGS'de Tam Puan Aldı - Son Dakika
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Denizli'den 6 Öğrenci LGS'de Tam Puan Aldı

10.07.2026 16:32
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Denizli'de 2026 LGS'de 6 öğrenci 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, 2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kent genelindeki akademik başarı çıtasının her geçen yıl daha da yukarı taşındığını belirterek, 500 tam puan alan 6 şampiyon öğrenciyi kutladı.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, Denizli'nin akademik başarısındaki yükseliş ivmesini bir kez daha gözler önüne serdi. Sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, kentin bu yıl da tam puan alan öğrenci oranını artırarak büyük bir başarıya imza attığını vurguladı. Yurt genelinde 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvurduğu LGS merkezi sınavında; sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi. Türkiye genelinde tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 452 öğrenci arasına Denizli'den de 6 öğrenci adını yazdırmayı başardı.

Denizli'nin gururu olan şampiyonlar

Mesut Umut Köseoğlu, Kürşat Emre Temel, Emin Çağan Çallı, Salih Gaspak, Çağan Ulaç Şıracı, Ali Emir İzci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ve Türkiye birincileri arasında yer aldı.

"Bu başarı ortak bir emeğin sonucudur"

Geçen yıllara oranla ilin akademik başarı göstergelerinde kaydedilen yükselişin tesadüf olmadığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan,"Bu başarı; öğrencilerimizin gayreti, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları, okul yöneticilerimizin liderliği, rehberlik hizmetlerinin katkısı ve velilerimizin desteğiyle ortaya çıkan ortak emeğin sonucudur. Bizler her öğrencinin kendi gelişim yolculuğunun değerli olduğuna inanıyor; yalnızca sonuçları değil, öğrenme sürecini, gösterilen emeği ve sürekli gelişimi de başarı olarak görüyoruz. Bu başarıya katkı sunan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor; eğitim ailemize teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Denizli'den 6 Öğrenci LGS'de Tam Puan Aldı - Son Dakika

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