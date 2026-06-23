Denizli'li Öğrenciler İtalya'da Staj Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'li Öğrenciler İtalya'da Staj Yapacak

Denizli\'li Öğrenciler İtalya\'da Staj Yapacak
23.06.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Tunaboylu MTAL öğrencileri, Erasmus+ ile İtalya'nın Verona kentinde 4 ay aşçılık stajı yapacak.

Denizli'nin Buldan ilçesinde eğitim veren Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, İtalya'nın Verona kentinde 4 ay boyunca aşçılık stajı görecek.

Denizli Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında önemli bir uluslararası hareketliliğe daha imza atıyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu Projesi kapsamında okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında öğrenim gören 4 öğrencisi, İtalya'nın tarihi ve gastronomi kültürüyle öne çıkan Verona kentinde 3 aylık mesleki staj gerçekleştirecek. 22 Haziran 2026 tarihinde başlayan ve 19 Eylül 2026 tarihine kadar sürecek olan hareketlilik kapsamında öğrenciler, İtalyan mutfağı başta olmak üzere Avrupa mutfak kültürü, profesyonel mutfak organizasyonu, hijyen ve sanitasyon uygulamaları, pizza ve makarna üretimi, hamur işleri ve uluslararası servis teknikleri konusunda uygulamalı eğitim alma fırsatı bulacak.

Hareketlilik öncesinde öğrenciler ve velilerle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilirken, İlçe Kaymakamı Turan Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural ve Okul Müdürü Ramazan Keskinsaz tarafından öğrencilere başarı dilekleri iletildi. Proje sayesinde öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin yanı sıra yabancı dil becerileri, özgüvenleri ve kültürlerarası iletişim becerilerinin de gelişmesi hedefleniyor. Ali Tunaboylu MTAL yetkilileri, Erasmus+ projelerinin öğrencilerin uluslararası iş deneyimi kazanmalarına büyük katkı sağladığını belirterek, Avrupa'da edinilecek bilgi ve deneyimlerin ülkemize taşınmasının mesleki eğitimin kalitesini artıracağını ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Gastronomi, Denizli, Verona, İtalya, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Denizli'li Öğrenciler İtalya'da Staj Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 14:24:22. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'li Öğrenciler İtalya'da Staj Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.