Denizli Okulu, Türkiye Oyuncu Beyinler Turnuvasında Zirveye Çıktı

14.05.2026 13:23
Fatih İlkokulu, Ankara'daki turnuvada 9 öğrencisiyle başarı elde ederek en başarılı okul oldu.

DENİZLİ (İHA) – Ankara'da gerçekleştirilen 6. Türkiye Oyuncu Beyinler Turnuvasında 9 öğrencisini derece kürsüsüne taşıyan Denizli Merkezefendi Fatih İlkokulu, turnuvanın en başarılı okulu olarak dikkat çekti.

Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin katıldığı 6. Türkiye Oyuncu Beyinler Turnuvası, Ankara'da büyük heyecana sahne oldu. Akıl ve zeka oyunlarına ilgi duyan öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Denizli Merkezefendi Fatih İlkokulu, elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi. Turnuvanın Junior kategorisinde bin 739, ilkokul kategorisinde ise 2 bin 259 öğrenci yarıştı. Ön eleme süreçlerinin ardından Ankara'da düzenlenen yüz yüze finallere Junior kategorisinde 199, ilkokul kategorisinde ise 216 öğrenci katılmaya hak kazandı. Finallerde gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Fatih İlkokulu, tam 9 öğrencisini Türkiye derecesine taşıyarak organizasyonun en başarılı okulu unvanını elde etti. İlkokul kategorisinde yarışan öğrencilerden Semiha Sare Kaplan Türkiye 2'ncisi olurken, Azra Abay Türkiye 4'üncüsü, Yağız Şentürk Türkiye 5'incisi, Hüseyin Efe Ulukaya Türkiye 7'ncisi, Kamil Selim Özlüsöz Türkiye 8'incisi, Nevriye Elif Akdemir Türkiye 9'uncusu ve Yunus Emre Sağdıç Türkiye 10'uncusu olarak büyük gurur yaşattı. Junior kategorisinde ise Toprak Uruk Türkiye 4'üncülüğünü elde ederken, Deniz Çelik de Türkiye 7'cisi olmayı başardı.

Turnuvada ilk 10'a girerek kürsüye çıkan Denizlili öğrenciler; başarı belgesi, madalya, kupa ve para ödülü kazandı. Elde edilen sonuçlar hem okul yönetimi hem de veliler tarafından büyük sevinçle karşılandı. Başarıda emeği bulunan danışman öğretmen İlyas Erel'in özverili çalışmaları da takdir topladı. Öğrencilerinin gelişimi için yoğun emek harcayan Erel, turnuva sürecinde gösterdiği rehberlikle önemli pay sahibi oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

