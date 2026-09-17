Devrek\'te İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı

Devrek'te düzenlenen İlköğretim Haftası programında protokol, eğitimciler ve öğrenciler bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programında protokol üyeleri, eğitimciler ve öğrenciler bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılış ve İlköğretim Kutlama Haftası" etkinlikleri nedeniyle çelen sunum programı düzenlendi. Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen organizasyona İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya tarafından anıta çelenk konulmasıyla başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra alandaki program sona erdi.

Etkinliğe Misak-ı Milli İlkokulunda devam edildi. Burada ki organizasyonda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından davetlilere hitap eden Devrek Misak-ı Milli İlkokulu Müdürü Ekrem Aldıbaş," Misak-ı Milli İlkokulu olarak, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcını ve İlköğretim Haftası'nı birlikte kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Hepiniz okulumuzun bu anlamlı gününe hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Yeni bir eğitim öğretim yılı; yeni umutlar, yeni hedefler ve geleceğe açılan yepyeni bir yol demektir. Okullarımız, yalnızca bilgi öğretilen yerler değil; çocuklarımızın karakter kazandığı, arkadaşlığı, dayanışmayı, sorumluluğu ve birlikte yaşama kültürünü öğrendiği önemli eğitim yuvalarıdır. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" teması da eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Çünkü biliyoruz ki, birlik varsa güç vardır. Kardeşlik varsa umut vardır. Eğitim varsa gelecek vardır. Bizler Misak-ı Milli İlkokulu ailesi olarak, her öğrencimizin kendini değerli hissettiği, merak ettiği, öğrendiği, ürettiği ve hayallerinin peşinden gidebildiği bir okul ortamı oluşturmak için büyük bir gayretle çalışacağız.

Değerli Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın hayatına dokunan, onlara yalnızca bilgi değil; sevgi, güven ve güzel bir gelecek umudu veren sizlersiniz. Yeni eğitim öğretim yılında göstereceğiniz emek, sabır ve özveri için şimdiden teşekkür ediyor; hep birlikte başarılı ve güzel bir yıl geçirmemizi diliyorum.

Kıymetli Velilerimiz, eğitim yolculuğunda bizlerin en önemli paydaşlarından birisiniz. Çocuklarımızın başarısının ve mutluluğunun okul-aile iş birliğiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bu yıl da aynı anlayış ve dayanışma içerisinde yolumuza devam edeceğiz.

ve sevgili öğrencilerimiz; Sizler bu okulun neşesi, umudu ve geleceğisiniz. Yeni eğitim yılında bol bol öğrenin, merak edin, soru sorun, arkadaşlarınızı sevin, öğretmenlerinize güvenin ve hayallerinizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Unutmayın Her yeni gün yeni bir öğrenme, her yeni bilgi geleceğe atılmış bir adımdır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim camiamıza emek veren tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yetişmesinde görev alan tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum.2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Etkinliklerde Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları sergilenmesi ve günün anısına protokol tarafından ağaç dikiminden sonra program sona erdi Düzenlenen programa; Devrek Belediye Başkan Vekili Mithat Çavuşoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya,, okul müdürleri, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı