Dicle Üniversitesi'nde Arapça Hazırlık Eğitimi Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Eğitim

Dicle Üniversitesi'nde Arapça Hazırlık Eğitimi Çalıştayı Başladı

Dicle Üniversitesi\'nde Arapça Hazırlık Eğitimi Çalıştayı Başladı

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dicle İlim İrfan ve Yardımlaşma Derneği işbirliği ile düzenlenen çalıştayda, Arapça hazırlık eğitimi üzerine uzmanlar ve araştırmacılar bir araya geldi. Çalıştayda, Arapça hazırlık eğitiminin geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine tartışmalar yapılıyor. Ayrıca, gramer, okuma-anlama, muhadese-istima gibi konular ele alınıyor ve Arapça hazırlık eğitiminin geliştirilmesi için kararlar alınması hedefleniyor.

04.05.2024 02:24  Güncelleme: 02:28
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Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dicle İlim İrfan ve Yardımlaşma Derneği işbirliği ile "I. İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi" konulu çalıştaya ev sahipliği yapıyor. Çalıştay, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Açılış konuşmasını yapan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Bağcı, çalıştayın, Arapça hazırlık eğitimi üzerine çalışmalar yürüten uzmanlar ve araştırmacılar arasında bilgi alışverişine olanak sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Bağcı, Arapça hazırlık eğitiminin geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine yapılacak tartışmaların, eğitimin kalitesini artırma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Dicle Üniversitesi'nde Arapça Hazırlık Eğitimi Çalıştayı Başladı

Çalıştayın açılış paneli, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Cevat Ergin'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar ve Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tahirhan Aydın konuşmacı olarak yer aldı.

İki gün sürecek olan çalıştayda; gramer, okuma-anlama, muhadese-istima, tabir-kitabet, Arapça öğretiminin genel sorunları, Arapça eğitimi açısından akademik destek programları ve öğrenci gözünden hazırlık eğitimi gibi başlıklar ele alınacak. Bu oturumlar, katılımcılara Arapça hazırlık eğitimi üzerine kapsamlı bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Bölgedeki diğer üniversitelerin Arapça Hazırlık Koordinatörlerinin de katıldığı çalıştayın, Dicle Üniversitesi başta olmak üzere İlahiyat Fakültelerindeki Arapça eğitimine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Ayrıca, çalıştayın gelecekte uluslararası bir statüde gerçekleştirilmesi ve Diyarbakır'ın ilim ve kültür hayatına önemli bir katkı sunması öngörülüyor.

Çalıştay sonucunda alınacak kararların, Arapça hazırlık eğitiminin daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olacağı düşünülüyor. Bu önemli etkinliğin, ilerleyen yıllarda daha geniş katılımlı ve uluslararası boyutta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Dicle Üniversitesi'nde Arapça Hazırlık Eğitimi Çalıştayı Başladı - Son Dakika

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