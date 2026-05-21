Dijital Dönüşüm Eğitimi Mersin'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Dönüşüm Eğitimi Mersin'de

Dijital Dönüşüm Eğitimi Mersin\'de
21.05.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen eğitimde Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm konuları öğretmenlere anlatıldı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında düzenlenen 'Mesleki ve Teknik Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0' konulu eğitim faaliyetlerine katıldı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından desteklenen proje çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim programı, Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlendi. Eğitimlerde, Romanya'dan davet edilen Mekatronik, Robotik ve Endüstriyel Otomasyon Uzmanı Fekete Francisc-Ioan tarafından öğretmenlere uygulamalı ve teorik eğitimler verildi.

Program kapsamında Endüstri 4.0'ın temel kavramları, dijital dönüşüm süreçleri, PLC ve otomasyon sistemleri, yapay zeka uygulamaları, akıllı enerji sistemleri ile robotik ve dijital üretim teknolojileri gibi birçok konu ele alındı.

Eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mesleki ve teknik eğitimde dijital dönüşümün önemine dikkat çeken Özdemirci, uluslararası iş birliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine ve eğitim süreçlerinin niteliğine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Dijital Dönüşüm Eğitimi Mersin'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü

23:14
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 23:51:23. #7.13#
SON DAKİKA: Dijital Dönüşüm Eğitimi Mersin'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.