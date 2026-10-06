Din felsefesi doktoru Dr. Mehmet Özkaya Patnos İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü oldu - Son Dakika
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Din felsefesi doktoru Dr. Mehmet Özkaya Patnos İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü oldu

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Din felsefesi doktoru Dr. Mehmet Özkaya Patnos İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü oldu
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Ağrı Patnos'ta İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Dr. Mehmet Özkaya görevine başladı. Öğretmenlik ve yöneticilik deneyimi bulunan Özkaya'nın din felsefesi, din sosyolojisi, biyoetik ve yapay zeka alanlarında akademik çalışmaları ve yayımlanmış üç kitabı bulunuyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine Dr. Mehmet Özkaya atandı. Uzun yıllardır öğretmenlik ve yöneticilik yapan Özkaya, akademik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

1981 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde doğan Özkaya, 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında öğretmen olarak göreve başlayan Özkaya, farklı okullarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Yüksek lisansını Dicle Üniversitesi'nde, doktorasını ise Atatürk Üniversitesi Din Felsefesi Anabilim Dalı'nda tamamlayan Özkaya, akademik çalışmalarını da sürdürdü. Din felsefesi, din sosyolojisi, biyoetik ve yapay zeka gibi alanlarda çeşitli akademik çalışmaları bulunan Özkaya'nın yayımlanmış üç kitabı bulunuyor.

Özkaya, eğitim alanındaki saha ve yöneticilik deneyiminin ardından Patnos İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görevine başladı.

Kaynak: İHA
Yapay ZekaGüncelEğitimPatnosAğrıSon Dakika

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