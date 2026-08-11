Dinimi Öğreniyorum Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dinimi Öğreniyorum Yarışması Düzenlendi

Dinimi Öğreniyorum Yarışması Düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Yaz Kur'an Kursları için düzenlenen bilgi yarışmasına 150 öğrenci katıldı.

Batman İl Müftülüğü koordinesinde Yaz Kur'an Kursları kapsamında düzenlenen "Dinimi Öğreniyorum" Bilgi Yarışması, 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Batman İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrencilerin dini bilgilerini pekiştirmeleri ve öğrendiklerini değerlendirmeleri amacıyla "Dinimi Öğreniyorum" Bilgi Yarışması düzenlendi. Hüsnü Genç Camii'nde gerçekleştirilen yarışmaya, Yaz Kur'an Kurslarına devam eden 150 öğrenci katıldı. Öğrenciler, kendilerine yöneltilen soruları doğru yanıtlayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışma ile öğrencilerin dini bilgi düzeylerinin geliştirilmesinin yanı sıra öğrenme süreçlerine katkı sunulması ve kurslarda edindikleri bilgileri pekiştirmeleri hedeflendi.

Batman İl Müftülüğünün destekleriyle düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere 3 adet bisiklet başta olmak üzere çeşitli hediyeler takdim edilecek.

İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, Yaz Kur'an Kursları kapsamında çocukların yalnızca dini ve ahlaki gelişimlerine değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve eğitsel yönden gelişimlerine katkı sunacak faaliyetlerin de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Batman, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Dinimi Öğreniyorum Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak
“Yeter” dedi, kimse dinlemedi Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar "Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 19:56:33. #7.12#
SON DAKİKA: Dinimi Öğreniyorum Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.