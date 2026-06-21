Diyarbakır'da AYT Sınavı Başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da AYT Sınavı Başladı

Diyarbakır\'da AYT Sınavı Başladı
21.06.2026 11:07
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YKS'nin ikinci oturumu AYT, Diyarbakır'da 35 bin adayla saat 10.15'te başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da başladı.

Üniversite hedefiyle sınava giren binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, bugün saat 10.15'te başladı. Diyarbakır'da 35 bin üzeri aday, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. AYT'de adaylara, Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40, sosyal bilimler-2 testinde 40, matematik testinde 40, fen bilimleri testinden 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. TC kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün saat 15.30'a kadar açık tutuluyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Eğitim, Yaşam, AYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Diyarbakır'da AYT Sınavı Başladı - Son Dakika

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