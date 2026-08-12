Diyarbakır'da Hafızlara Belge Takdimi
Çermik Müftülüğü, hafızlık sınavında başarılı olan 5 hafıza belgelerini sundu.
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü tarafından, Kur'an kurslarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan hafızlara belgeleri verildi.
2026 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olan 5 hafıza, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan tarafından hafızlık belgesi takdim edildi. Hafızları tebrik eden Kızılarslan, yetiştirilmesinde emeği geçen hocalara, ailelere ve hafızların yetiştirilmesinde kurslara destek olan hayır sahiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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