Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dokuzhöyük'te Yağmur ve Şükür Duası Yapıldı

12.04.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Dokuzhöyük köyünde 'Yağmur ve Şükür Duası' programı yoğun katılımla düzenlendi.

Kırklareli merkez ilçeye bağlı Dokuzhöyük köyünde düzenlenen "Yağmur ve Şükür Duası" programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve İl Müftüsü Yusuf Eviş, mülki amirler ve köylüler katıldı.

Yapılan toplantıda alın teriyle yoğrulan emeğin rahmetle buluşması ve bereketin artması için dualar edildi. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen programda, duaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine vurgu yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, rahmetin, şükrün ve paylaşmanın toplum hayatındaki önemine dikkat çekerek, edilen duaların kabul olmasını temenni etti.

Dokuzhöyük Köy Muhtarı Hidayet Kutluçay'dan köy hakkında bilgiler alan Vali Turan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın ardından vatandaşlarla bir araya gelen Vali Turan, samimi bir ortamda talep ve beklentileri dinledi. Üretici ve esnaflara hayırlı, bereketli kazançlar dileyen Turan, birlik ve beraberlik içerisinde yapılan duaların Allah katında kabul olmasını temenni etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırklareli, Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 18:07:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.