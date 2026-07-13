Doruk Öktem LGS\'de Tam Puan Aldı

Kahramanmaraş'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Doruk Öktem, başarısını düzenli ve yoğun çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesindeki Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Doruk Öktem, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi. Okuldan 5 öğrencinin de sınavda tam puan aldığı öğrenildi. Öktem, İHA muhabirine açıklamalarda bulunarak, sınava hazırlık sürecinde çok sayıda soru çözdüğünü ve uzun süre ders çalışmayı tercih ettiğini söyledi.

Bir oturuşta 2-3 saat ders çalıştığını ifade eden Öktem, "Ben daha çok uzun süre çalışmayı seviyorum. Az ama verimli çalışmaktan ziyade uzun süre masada kalmayı, yorulmayı ve emek vermeyi tercih ediyorum. Bana en uygun çalışma yöntemi buydu" dedi.

LGS'nin zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Öktem, deneme sınavlarında zaman zaman iniş ve çıkışlar yaşadığını ancak hiçbir zaman çalışmayı bırakmadığını söyledi.

Başarısında ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının önemli katkısı olduğunu vurgulayan Öktem, "Ailem her zaman yanımda durdu. Öğretmenlerim üzerlerine düşen her şeyi yaptılar. Arkadaşlarım da beni sürekli pozitif yönde etkiledi ve motive etti" diye konuştu.

Hedefinin İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim görmek olduğunu belirten Öktem, ilerleyen yıllarda yurt dışında Almanca mühendislik eğitimi almak istediğini kaydetti.

Sınava hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Öktem, düzenli çalışmanın başarıyı getireceğine inandığını ifade etti.

Doruk Öktem'in babası Emrah Öktem de oğlunun ilkokul yıllarından itibaren düzenli çalışma alışkanlığına sahip olduğunu belirterek, "7. sınıfta kendine bir hedef koydu. İstanbul'a gideceğim dedi ve kendine bir okul belirledi. Bu doğrultuda sürekli düzenli çalıştı. Onun adına çok mutluyuz" dedi.

Anne Manolya Öktem ise sınav hazırlık sürecinde zaman zaman zor dönemler yaşadıklarını ancak oğullarının hiçbir zaman ders çalışmayı bırakmadığını söyledi.

Anne Öktem, "Biz de anne baba olarak her zaman yanında olduk. Elde ettiği başarıyla gurur duyuyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ