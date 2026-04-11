DPÜ Emet MYO Kalite Toplantısı Düzenledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Emet Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) kalite güvencesi çalışmaları kapsamında birim kalite toplantısı düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Mesut Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya tüm akademik ve idari personel katıldı. Toplantıda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına yönelik toplumsal katkı, yönetim mekanizmaları ile araştırma ve geliştirme süreçleri çerçevesinde yürütülmesi planlanan faaliyetler ele alındı. Ayrıca yüksekokulun kurumsal görünürlüğünü artırmaya yönelik bütüncül yaklaşımlar değerlendirilirken, kalite güvencesi anlayışının kurum genelinde daha etkin bir şekilde sürdürülmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek çalışmalar da masaya yatırılarak, değerlendirmeler yapıldı. - KÜTAHYA