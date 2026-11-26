Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen "Üniversitede Bir Ders" etkinliğiyle lise öğrencileri üniversite deneyimi elde etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda, Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla "Üniversitede Bir Ders" etkinliği düzenlendi. Meslek Yüksekokulunun Bilgisayar Laboratuvarı'nda yapılan etkinlikte öğrenciler, Öğr. Gör. Fadim Koç'un verdiği "Bilgisayar Destekli Haritacılık" dersine misafir öğrenci olarak katıldı. Etkinlikle lise öğrencilerinin üniversite eğitim ortamını yakından tanıması, yükseköğretim düzeyindeki ders işleyişini deneyimlemesi ve haritacılık alanında bilgi edinmesi amaçlandı. Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin farkındalık kazanmasına ve mesleki yönelimlerini şekillendirmesine katkı sağlayan etkinlik, dersin tamamlanmasıyla son buldu.