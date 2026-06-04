DPÜ NAFSA 2026'da Uluslararası İş Büyütüyor - Son Dakika
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DPÜ NAFSA 2026'da Uluslararası İş Büyütüyor

DPÜ NAFSA 2026\'da Uluslararası İş Büyütüyor
04.06.2026 10:19
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, NAFSA 2026'da 10 üniversiteyle iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Amerika Birleşik Devletleri'nin Orlando kentinde düzenlenen NAFSA 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı ve Konferansı'nda Türkiye'yi temsil ederek uluslararası alanda önemli iş birliklerine imza attı.

26-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda oluşturulan Türkiye Üniversiteleri Pavilyonu'nda yer alan DPÜ, akademik gücünü ve uluslararasılaşma vizyonunu dünya yükseköğretim camiasına tanıttı. Üniversite temsilcileri, dünyanın farklı bölgelerinden gelen akademisyenler, üniversite yöneticileri, eğitim danışmanları ve sektör temsilcileriyle çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.

Fuar boyunca DPÜ heyeti, üniversitenin eğitim imkanları, araştırma kapasitesi ve uluslararası öğrencilere sunduğu fırsatları katılımcılarla paylaşırken, yeni ortak araştırma projeleri ve akademik iş birlikleri konusunda temaslarda bulundu. Üniversitenin standı, uluslararası katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

10 Üniversiteyle İş Birliği Anlaşması

NAFSA 2026, DPÜ açısından somut kazanımlarla sonuçlandı. Üniversite, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, Mısır ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu altı ülkeden toplam 10 üniversiteyle ikili partnerlik anlaşması imzaladı. İş birliklerini resmiyete kavuşturan protokoller, DPÜ Rektörü Süleyman Kızıltoprak ile ilgili üniversitelerin rektörleri arasında gerçekleştirilen imza törenleriyle hayata geçirildi.

Rektör Kızıltoprak: "Amerikan Üniversiteleriyle İş Birliğini Artırmak İstiyoruz"

Fuarın ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, NAFSA'nın küresel yükseköğretim dünyasının en önemli buluşma noktalarından biri olduğunu belirtti.

Kızıltoprak, "NAFSA, dünya yükseköğretiminin kalbinin attığı, küresel eğitim stratejilerinin şekillendiği önemli bir platform. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak burada yer almak ve ülkemizi temsil etmek bizim için büyük önem taşıyor. Bu yıl özellikle Amerikan üniversiteleriyle olan akademik bağlarımızı güçlendirmeyi stratejik hedef olarak belirledik. Bu kapsamda çok sayıda üniversite yöneticisiyle görüşmeler gerçekleştirerek ortak projeler, bilimsel iş birlikleri ve değişim programları üzerine değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 10 üniversiteyle iş birliği anlaşması imzalandığını ifade eden Kızıltoprak, bu anlaşmaların öğrencilerin ve akademisyenlerin uluslararası deneyimlerini artıracağını, aynı zamanda DPÜ'nün küresel görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim DPÜ NAFSA 2026'da Uluslararası İş Büyütüyor - Son Dakika

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