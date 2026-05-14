DPÜ Öğrencilerinden Emet Bor'a Teknik Gezi
DPÜ Öğrencilerinden Emet Bor'a Teknik Gezi

Kimya Teknolojisi öğrencileri, Emet Bor İşletmesi'ni ziyaret ederek üretim süreçlerini inceledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (MYO) Kimya Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne teknik gezi gerçekleştirildi.

Teknik geziye Kimya Teknolojisi Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tuğba Alp Arıcı, Öğr. Gör. Vedat Çetin ve Kimya Teknolojisi Programı öğrencileri katıldı. Ziyaret kapsamında öğrenciler, tesisin kimya laboratuvarı ile açık işletme sahalarını dolaşarak üretim süreçleri hakkında yerinde bilgi edindiler. Laboratuvar görevlileri tarafından öğrencilere kimyasal analiz süreçleri ve kalite kontrol yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Teknik gezi sırasında Emet Bor İşletmesi Teknik Müdürü Doç. Dr. Mehmet Savaş, öğrencilere kurumun üretim süreçleri, bor madeni işleme teknolojileri ve tesisin çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Doç. Dr. Savaş, Eti Maden'in ülke ekonomisindeki önemine değinerek öğrencilerin teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulmalarının mesleki gelişimleri açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Ziyaret sonunda Doç. Dr. Tuğba Alp Arıcı, Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek teknik gezinin öğrencilerin sektörel bilgi ve deneyimlerine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Teknik gezi, öğrencilerin üretim süreçlerini yerinde incelemesi ve sektör temsilcilerinden bilgi almasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

