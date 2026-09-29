DPÜ Rektörü Kızıltoprak, üniversite büyüklüğünün binalarla ölçülmeyeceğini söyledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) 2026-2027 akademik yılı, ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın katılımıyla düzenlenen açılış konferansıyla başladı. Akademik yılın açılışında üniversitelerin bilimsel çalışmaların yanı sıra toplumun düşünsel ve kültürel gelişimindeki rolüne dikkat çekildi.

2026-2027 akademik yılı açılış programında konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversitelerin yalnızca öğrencilere meslek kazandıran eğitim kurumları olmadığını belirterek, bilim, sanat, kültür ve düşüncenin üretildiği merkezler olduğunu söyledi.

Üniversitelerin farklı fikirlerin bir araya geldiği, düşüncelerin özgürce konuşulduğu ve insanın hem kendisini hem de içinde yaşadığı dünyayı anlamaya çalıştığı önemli kurumlar olduğunu ifade eden Kızıltoprak, üniversitelerin medeniyet açısından taşıdığı role de dikkat çekti.

Rektör Süleyman Kızıltoprak, "Üniversiteler bilimin, sanatın, kültürün üretildiği, akademik eğitimin sürdürüldüğü kurumlarımızdır. Üniversiteler aynı zamanda fikirlerin konuşulduğu, farklı düşüncelerin tartışıldığı, insanın kendisini ve dünyayı anlamaya çalıştığı büyük ilim yuvalarıdır" dedi.

Üniversite eğitiminin yalnızca bir meslek edinme süreci olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Kızıltoprak, üniversitelerin insanı, hayatı ve hakikati anlamaya yönelik önemli bir işlev üstlendiğini söyledi.

"Üniversitenin büyüklüğü binalarıyla ölçülmez"

Bir üniversitenin sahip olduğu fiziki imkanların, bina sayısının, öğrenci nüfusunun veya bütçesinin tek başına o üniversitenin değerini ortaya koyamayacağını belirten Kızıltoprak, asıl önemli olanın ortaya konulan bilimsel ve kültürel çalışmalar ile yetiştirilen öğrenciler olduğunu ifade etti.

Rektör Kızıltoprak, "Bir üniversitenin büyüklüğü kapsadığı metrekarelerle, üzerinde yükselen binalarıyla, öğrenci sayısıyla ya da bütçesiyle ölçmek, o üniversitenin değerini tam olarak tayin etmek demek değildir" diye konuştu.

Üniversitelerin toplumla kurduğu bağın önemine işaret eden Kızıltoprak, yükseköğretim kurumlarının sadece kendi bünyelerinde bilgi üretmekle kalmayıp, şehirlerin, ülkelerin ve insanlığın karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

Rektör Süleyman Kızıltoprak, üniversitelerin gerçek gücünün yetiştirdiği öğrenciler, ürettiği bilgi, sanat ve kültür ile medeniyet değerlerine yaptığı katkı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bir üniversitenin gerçek gücü yetiştirdiği öğrenciyle, ürettiği bilgiyle, sanatla, kültürle ve medeniyet değerleriyle şekline yaptığı katkısıyla, toplumunu aydınlatma gayretiyle ve şehrinin, ülkesinin ve tüm insanlığın çözmeye çalıştığı meselelere çözümler sunmasıyla ve dünyaya bıraktığı izlerle ölçülür." ifadelerini kullandı.

"Kütahya Dumlupınar Üniversitesi genç ama güçlü bir üniversite"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin genç bir üniversite olduğunu ifade eden Kızıltoprak, buna rağmen üniversitenin Kütahya'dan başlayarak ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüttüğünü ve yetiştirdiği öğrenciler aracılığıyla topluma katkı sunduğunu söyledi.

DPÜ'nün sadece Kütahya'nın değil, Türkiye'nin ve insanlığın ihtiyaçlarına yönelik katkı sunmayı hedeflediğini belirten Kızıltoprak, üniversitenin eğitim, bilim ve kültür alanındaki çalışmalarını geliştirmeye devam ettiğini kaydetti.

Kızıltoprak, "Bugün büyük bir memnuniyet ifade ediyorum ki Kütahya Dumlupınar Üniversitesi genç bir üniversitedir. Ama bulunduğu şehre, ulusal ve uluslararası alanda yetiştirdiği öğrencileriyle ülkesine ve milletine ve bütün insanlığa hizmet eden güçlü bir üniversitedir" dedi.

"Her yıl bir önceki yılın üzerine katkı koyuyoruz"

Üniversitenin belirlediği hedeflere adım adım ilerlediğini ifade eden Rektör Kızıltoprak, başarıların yalnızca sayısal veriler üzerinden değil, ortaya konulan çalışmalar ve elde edilen sonuçlarla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

DPÜ'nün her akademik yılda bir önceki yılın üzerine yeni çalışmalar ve katkılar koymayı hedeflediğini belirten Kızıltoprak, üniversitenin gelişimini sürdüreceğini ifade etti.

Kızıltoprak, "Hedeflerine adım adım ulaşan, başarılarını sadece rakamlarla ve sonuçlarla ortaya koyma gayreti gösteren ve her yıl bir önceki yılın üzerine bir katkı koyan bir üniversiteyiz" diye konuştu.

Akademik yılın ilk konferansı Prof. Dr. Hayrettin Karaman'dan

2026-2027 akademik yılı açılış programının konuğu ise ilahiyatçı ve yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman oldu. Karaman, akademik yılın açılış konferansında öğrenciler, akademisyenler ve davetlilerle bir araya geldi.

DPÜ'de yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte öğrenciler ve akademisyenler yeni eğitim-öğretim dönemine başlarken, açılış programında üniversitenin bilimsel çalışmalarının yanı sıra kültür, sanat, düşünce ve medeniyet alanındaki rolü de öne çıkarıldı.