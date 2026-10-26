DPÜ Şaphane MYO\'da AFAD gönüllüsü Salih Kalkan bireysel afet farkındalığını anlattı

DPÜ Şaphane MYO'da AFAD gönüllüsü Salih Kalkan bireysel afet farkındalığını anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, Destek AFAD Gönüllüsü Salih Kalkan eğitmenliğinde bireysel afet farkındalığı eğitimi düzenlendi. Eğitimde öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesi ve bireysel farkındalıklarının artırılması hedeflendi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, bireysel afet farkındalığının önemi vurgulandı.
Şaphane MYO Öğretim Üyesi ve Destek AFAD Gönüllüsü Salih Kalkan'ın eğitmenliğinde, Destek AFAD Gönüllüsü Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, bireysel afet farkındalığının önemi üzerinde duruldu.
Eğitimle öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesi ve bireysel farkındalıklarının artırılması hedeflendi.
Kaynak: İHA
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