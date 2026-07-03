Belediye personeline motivasyon eğitimi - Son Dakika
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Belediye personeline motivasyon eğitimi

Belediye personeline motivasyon eğitimi
03.07.2026 14:30  Güncelleme: 14:31
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Düzce Belediyesi, personelin iş motivasyonunu artırmak ve iş-aile dengesini güçlendirmek amacıyla iki gün süren bir eğitim programı düzenledi. Eğitimde işyeri aidiyeti, sağlıklı aile yapısı ve motivasyon konuları ele alındı.

Düzce Belediyesi, personellerin iş motivasyonunun arttırılması, iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi güçlendirmek ve aile kurumuna destek olmak amacıyla eğitim düzenledi.

Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, hizmet içi eğitim doğrultusunda personellerine yönelik farklı eğitimlerle motivasyonunu artırma, iş ve aile yaşamı arasında dengeyi kurma noktasında çalışma gerçekleştiriyor. Müdürlük tarafından hazırlanan ve Kültür Merkezi'nde eğitmen İsmail Horasan tarafından verilen son eğitimde personel motivasyonuna yönelik bilgilendirme yapıldı. İş ve aile yaşamı arasında denge kurulması ve güçlendirilmesi, aile kurumuna destek olunması konusunda da sunum şeklinde bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimler iki gün boyunca devam etti.

İşyeri aidiyetinin oluşturulması, personeli motive edici hal ve durumlar, sağlıklı aile yapısı oluşturulması ve bu durumun iş yaşantısına olumlu etkileri gibi konuların da yer aldığı eğitim programı, soru-cevap etkinliği ile tamamlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Yönetim, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Belediye personeline motivasyon eğitimi - Son Dakika

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