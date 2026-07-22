Teftiş süreçleri ve kurumsal şeffaflık eğitimi verildi - Son Dakika
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Teftiş süreçleri ve kurumsal şeffaflık eğitimi verildi

Teftiş süreçleri ve kurumsal şeffaflık eğitimi verildi
22.07.2026 09:38  Güncelleme: 09:39
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Düzce Belediyesi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda personeline yönelik teftiş raporlarının değerlendirilmesi ve takibi konusunda hizmet içi eğitim düzenledi. Eğitimde, mülkiye müfettiş raporlarının işlenmesi, yasal süreçler ve kurumsal hafızanın güçlendirilmesi ele alındı.

Düzce Belediyesi, hesap verebilirlik, şeffaflık ve iyi yönetişim ilkelerinin kurumsal işleyişte daha etkin uygulanması amacıyla personeline yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, teftiş süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanması, mevzuatlara uyumun artırılması ve kurumsal hafızanın güçlendirilmesi noktasında personellerine yönelik hizmet içi eğitim programı düzenledi. Düzce Belediyesi İç Denetim Birim Başkanlığının rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen programda İç Denetçi Hakan Yasin Özdemir tarafından, 'Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönerge' ayrıntılı olarak ele alındı.

Belediye birim müdürleri ile teftiş raporlarına ilişkin iş ve işlemlerde görev alan personellerin katılım sağladığı eğitimde, mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporların belediye birimlerince nasıl değerlendirilmesi gerektiği uygulamalı örneklerle anlatıldı. Raporların kuruma ulaşmasının ardından kayıt altına alınması, ilgili birim ve sorumluların belirlenmesi, yasal sürelerin takip edilmesi, cevapların somut bilgi ve belgelerle desteklenmesi ve rapor maddelerinin sonuçlandırılması süreçlerinin de katılımcılarla paylaşıldığı eğitimde, teftiş raporlarının; eksikliklerin giderilmesini, kurumsal öğrenmeyi ve hizmet süreçlerinin geliştirilmesini destekleyen yönetim araçları olduğu vurgulandı. Raporlarda yer alan tenkit ve tavsiyelerin zamanında değerlendirilmesinin şeffaflığa, hesap verebilirliğe ve hizmet kalitesine katkı sağladığı da ifade edildi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen eğitimin ilk bölümünde ayrıca yönergenin temel hükümleri, rapor türleri, yasal süreler, görev ve sorumluluklar ile cevap hazırlama esasları ele alındı. İkinci bölümde ise gerçek teftiş süreçlerinden esinlenilerek hazırlanan vaka çalışmaları, grup değerlendirmeleri ve ölçme-değerlendirme uygulamaları gerçekleştirildi. Katılımcılar, karşılaşılabilecek sorunları örnek olaylar üzerinden değerlendirerek çözüm önerileri geliştirdi.

Kurumsal hafızanın güçlendirilmesi hedefleniyor

Eğitim sonunda, teftişlerde tespit edilen eksikliklerin tekrarının önlenmesi için yapılan işlemlerin düzenli biçimde kayıt altına alınmasının ve kanıtlayıcı belgelerin muhafaza edilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca, belge ve kayıt düzeninin güçlendirilmesinin, geçmiş tecrübelerin gelecekteki çalışmalara aktarılmasına, görev değişikliklerinde bilgi kaybının önlenmesine ve kurumsal hafızanın korunmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Düzce Belediyesi, personellerin mesleki bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarını ilerleyen süreç içerisinde de sürdürmeye devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Mülkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Teftiş süreçleri ve kurumsal şeffaflık eğitimi verildi - Son Dakika

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