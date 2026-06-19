5 ayda 17 bine yakın öğrenciyi ağırladı - Son Dakika
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5 ayda 17 bine yakın öğrenciyi ağırladı

5 ayda 17 bine yakın öğrenciyi ağırladı
19.06.2026 10:16  Güncelleme: 10:17
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Düzce Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi, 2026'nın ilk 5 ayında 16 bin 900 öğrenciyi merkezde, 4 bin 308 öğrenciyi ise dışarıdaki atölye etkinlikleriyle bilimle buluşturdu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle ile kazandırılan Bilim Merkezi, 52 düzenekli sergi alanı, 6 farklı atölye sınıfı ile 2026 yılının ilk 5 aylık döneminde 16 bin 900 öğrenciyi ağırladı. Ayrıca dışarıda gerçekleştirilen atölye etkinlikleri ile 4 bin 308 öğrenciyi bilimle buluşturdu.

Düzce Belediyesi bünyesinde inşa edilen Düzce Bilim Merkezi, 2026 yılının ilk 5 aylık dönemini dolu dolu atölye çalışmaları, söyleşiler ve birbirinden renkli etkinliklerle geride bıraktı. Batı Karadeniz Bölgesinin tek bilim merkezi olan Düzce Bilim Merkezi, 6 atölye ve sergi alanı içerisinde bulunan 52 düzenekte hem bilim meraklısı Düzcelilere hem de Batı Karadeniz bölgesinden gelen ziyaretçilere hizmet vermeyi sürdürdü. 5 aylık süreçte merkezi 169 okul ziyaret etti, 16 bin 900 öğrenci 546 atölye etkinliğinden yararlandı.

Bilimi sevdirmek ve daha fazla kitlelere ulaştırılması için merkez dışında gerçekleştirilen atölye etkinliklerine ise 4 bin 308 öğrenci katılım sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim 5 ayda 17 bine yakın öğrenciyi ağırladı - Son Dakika

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