5 ayda 17 bine yakın öğrenciyi ağırladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle ile kazandırılan Bilim Merkezi, 52 düzenekli sergi alanı, 6 farklı atölye sınıfı ile 2026 yılının ilk 5 aylık döneminde 16 bin 900 öğrenciyi ağırladı. Ayrıca dışarıda gerçekleştirilen atölye etkinlikleri ile 4 bin 308 öğrenciyi bilimle buluşturdu.

Düzce Belediyesi bünyesinde inşa edilen Düzce Bilim Merkezi, 2026 yılının ilk 5 aylık dönemini dolu dolu atölye çalışmaları, söyleşiler ve birbirinden renkli etkinliklerle geride bıraktı. Batı Karadeniz Bölgesinin tek bilim merkezi olan Düzce Bilim Merkezi, 6 atölye ve sergi alanı içerisinde bulunan 52 düzenekte hem bilim meraklısı Düzcelilere hem de Batı Karadeniz bölgesinden gelen ziyaretçilere hizmet vermeyi sürdürdü. 5 aylık süreçte merkezi 169 okul ziyaret etti, 16 bin 900 öğrenci 546 atölye etkinliğinden yararlandı.

Bilimi sevdirmek ve daha fazla kitlelere ulaştırılması için merkez dışında gerçekleştirilen atölye etkinliklerine ise 4 bin 308 öğrenci katılım sağladı. - DÜZCE