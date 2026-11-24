LGS Projesi kapsamında farklı imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla ara tatil kampı düzenlendi. Öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, eğitim ve meslek hayatına ilişkin tecrübelerini paylaşarak gençlere kariyer hedefleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Hedef YKS-LGS Projesi kapsamında, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek ve gelecek planlamalarına katkı sağlamak amacıyla ara tatil kampı gerçekleştirildi. Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda düzenlenen kampa, il genelindeki farklı imam hatip liselerinde eğitim gören öğrenciler katıldı. Kamp programı kapsamında Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, öğrencilerle kariyer buluşması ve hasbihal programında bir araya geldi. Eğitim ve meslek hayatındaki deneyimlerini gençlerle paylaşan Özer, öğrencilerin gelecek hedeflerine yönelik tavsiyelerde bulundu. Programda akademik çalışmaların yanı sıra değerler eğitimine de yer verildi. Güncel meseleler üzerine değerlendirmelerin yapıldığı etkinlikte öğrenciler, Doğu Türkistan ve Filistin temalı resimler hazırladı. Gençler, hazırladıkları eserlerle özgürlük, bağımsızlık ve insan haklarına yönelik duyarlılıklarını sanat yoluyla ifade etti. Eğitim, kariyer planlaması, tecrübe paylaşımı ve sosyal farkındalık çalışmalarının bir arada yürütüldüğü kamp, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladı.