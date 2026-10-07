Düzce'de imam hatip okul müdürleri İl Milli Eğitim Müdürü Özer başkanlığında toplandı - Son Dakika
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Düzce'de imam hatip okul müdürleri İl Milli Eğitim Müdürü Özer başkanlığında toplandı

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Düzce\'de imam hatip okul müdürleri İl Milli Eğitim Müdürü Özer başkanlığında toplandı
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Düzce'de imam hatip liseleri ve ortaokullarının müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda eğitim-öğretim süreçleri, okullardaki çalışmalar ve önümüzdeki dönem yapılacak faaliyetler ele alındı.

Düzce'de imam hatip liseleri ve ortaokullarının müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda eğitim-öğretim süreçleri, okullarda yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Toplantı Salonu'nda, imam hatip okullarına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığındaki toplantıya, Din Öğretiminden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir Gürler ile kent genelindeki imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarının müdürleri katıldı. Toplantıda okullardaki mevcut eğitim-öğretim süreçleri ve sürdürülen faaliyetler değerlendirilirken, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinin de yapıldığı toplantıda, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ve faaliyetler ele alındı.

Kaynak: İHA
İmam Hatip LiseleriGülşen ÖzerGüncelEğitimDüzceSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de imam hatip okul müdürleri İl Milli Eğitim Müdürü Özer başkanlığında toplandı - Son Dakika
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