Düzce'de Öğrencilere Ait Yılsonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Düzce'de Öğrencilere Ait Yılsonu Sergisi Açıldı

Düzce\'de Öğrencilere Ait Yılsonu Sergisi Açıldı
04.06.2026 19:24
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Kasım Aktaş Ortaokulu'nda yılsonu sergisi açıldı. Öğrencilerin eserleri ve etkinlikler sergilendi.

Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu yılsonu sergisi açıldı. Sergide ortaokul öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı tasarımlar görücüye çıktı.

Kasım Aktaş Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları eserler açılan sergi ile görücüye çıktı. Vali Yardımcıları Şevket Cinbir ve Osman Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Demirkol Özer, veliler, öğrenciler ve okul öğretmenlerinin katıldığı sergi İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından okul öğrencilerinin halk oyunları gösterileri sergilendi. Bir öğrencinin verdiği solo gitar konserinin ardından okul öğrenci korosu Türk Sanat Müziği ve türkülerden oluşan mini konser verdi.

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Şevket Cinbir serginin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Vali Yardımcıları Şevket Cinbir ve Osman Demir ile İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Demirkol Özer serginin kurdelesini keserek açılışı gerçekleştirdi.

Ardından sergide yer alan eserleri gezen katılımcılar öğrencilerden eserleri hakkında da bilgiler aldılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Düzce'de Öğrencilere Ait Yılsonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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