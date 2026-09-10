Düzce'de okul öncesi öğretmenlerine Maarif Modeli eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de okul öncesi öğretmenlerine Maarif Modeli eğitimi verildi

Düzce\'de okul öncesi öğretmenlerine Maarif Modeli eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de okul öncesi öğretmenlerine yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hizmet içi eğitim programı düzenlendi. İki lisede gerçekleştirilen eğitimlerde yeni modelin okul öncesi süreçlerine yansımaları ele alındı.

Düzce'de okul öncesi öğretmenlerine yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Zaid Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, yeni eğitim modelinin okul öncesi eğitim süreçlerine yansımaları ele alındı. Programa katılan Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, okul öncesi öğretmenleriyle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eğitimlerde, çocukların çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi, okul öncesi eğitimde yeni modelin uygulanması ve öğretmenlerin süreçteki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında öğretmenlerin güncellenen eğitim yaklaşımına ilişkin bilgi ve uygulama becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Eğitim, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Düzce'de okul öncesi öğretmenlerine Maarif Modeli eğitimi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar

13:32
Alex de Souza’dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
13:17
Tesislerde büyük kavga Noa Lang kadro dışı bırakıldı
Tesislerde büyük kavga! Noa Lang kadro dışı bırakıldı
12:53
Filenin Sultanları’nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
12:34
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 13:50:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Düzce'de okul öncesi öğretmenlerine Maarif Modeli eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement