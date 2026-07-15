Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda İncelemelerde Bulundu

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu\'nda İncelemelerde Bulundu
15.07.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulun fiziki durumu, eğitim faaliyetleri ve dönem hazırlıkları hakkında yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda okulun fiziki durumu ve eğitim faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarda yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nu ziyaret eden Özer, okulun genel durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında okul yöneticileriyle bir araya gelen Özer, eğitim faaliyetleri, devam eden çalışmalar ve yeni dönem hazırlıkları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra okulun çeşitli bölümlerini gezen Özer, eğitim ortamlarını inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Öğrencilerin daha nitelikli ve güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi için sürdürülen çalışmaları yerinde değerlendiren Özer, okulun ihtiyaçları ve yürütülen faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret, inceleme ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gülşen Özer, Eğitim, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?

12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 12:57:22. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.