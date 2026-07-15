Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu\'nda İncelemelerde Bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda okulun fiziki durumu ve eğitim faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarda yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nu ziyaret eden Özer, okulun genel durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında okul yöneticileriyle bir araya gelen Özer, eğitim faaliyetleri, devam eden çalışmalar ve yeni dönem hazırlıkları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra okulun çeşitli bölümlerini gezen Özer, eğitim ortamlarını inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Öğrencilerin daha nitelikli ve güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi için sürdürülen çalışmaları yerinde değerlendiren Özer, okulun ihtiyaçları ve yürütülen faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret, inceleme ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - DÜZCE