Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer'le izci liderleri yeni dönem planlarını görüştü - Son Dakika
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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer'le izci liderleri yeni dönem planlarını görüştü

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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer\'le izci liderleri yeni dönem planlarını görüştü
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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, izci liderleriyle izcilik çalışmalarını değerlendirmek için bir araya geldi. Görüşmede kent genelindeki mevcut faaliyetler ile önümüzdeki dönem planlanan çalışmalar ele alındı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, kentte izcilik çalışmalarını yürüten izci liderleriyle bir araya geldi. Görüşmede devam eden faaliyetler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Sivil Savunma Birimi liderliğinde yürütülen izcilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile bir araya gelen izci liderleri, kent genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmede mevcut izcilik faaliyetlerinin yanı sıra önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Sivil ToplumGülşen ÖzerEğitimDüzceSon Dakika

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