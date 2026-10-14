Düzce Konuralp\'te 407 ilkokul öğrencisine sağlıklı yaşam ve hijyen eğitimi verildi

Düzce'de sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek programı kapsamında Konuralp İlkokulunda 407 öğrenciye sağlıklı yaşam, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı ile hastalıklardan korunma konularında eğitim verildi.

Düzce'de çocukların sağlık bilincini artırmak amacıyla düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı, Konuralp İlkokulunda gerçekleştirildi. 407 öğrencinin katıldığı etkinlikte teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar, sağlık taramaları ve eğitici aktivitelerle sağlıklı yaşamın önemi anlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen programa sağlık yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Düzce Kızılay ve Yeşilay gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik boyunca öğrencilere aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, doğru diş fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme, zararlı gıdalar, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma, hareketli yaşam ve göz sağlığı konularında eğitimler verildi.

Ambulans ve UMKE araçları tanıtıldı

Program kapsamında UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri tanıtılarak öğrencilere uygulamalı bilgiler aktarıldı. Okul bahçesinde sergilenen ambulans ve UMKE araçları, öğrencilerin sağlık ekiplerinin görevlerini yakından tanımasına imkan sağladı. Sağlık ekipleri tarafından öğrencilerin göz ölçümü ve taramaları da gerçekleştirildi. Geleneksel çocuk oyunlarıyla fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilirken, Kızılay ve Yeşilay gönüllüleri tarafından boyama etkinlikleri düzenlendi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.