Düzce Sürdürülebilir Ekoloji Projesi Tamamlandı

Düzce Üniversitesi yürütücülüğünde, Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen 'Yerel Floradan Küresel Farkındalığa: Düzce Sürdürülebilir Ekoloji ve STEAM Okulu' projesi sona erdi.

Kapanış töreni İstiklal Konferans Salonu'nda yapıldı. Bilimi sanatla harmanlayan projenin ruhuna uygun olarak hazırlanan detaylar katılımcılardan büyük alkış aldı. Tasarımında Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Dr. Ertuğrul Kaya ve Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak'ın imzası bulunan proje logosunun tanıtımının ardından, projenin simgesi haline gelen 'Gelecek Hepimizin' adlı şarkı dinlendi. Hürriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ceren Çiftçi tarafından sözleri yazılıp bestelenen ve Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak tarafından yapay zeka teknolojileri kullanılarak müzik düzenlemesi yapılan eser, salonda duygusal anlar yaşattı.

Öğrencilerin bilimle alakalı gelişiminde yüzde 92,2'lik net başarı artışı

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Haydar Göksu, 38 uzman eğitmen ve 48 ortaokul öğrencisiyle 2 hafta boyunca yürütülen 24 uygulamalı atölye çalışmasının sonuçlarını bilimsel verilerle katılımcılara sundu. Göksu'nun paylaştığı proje değerlendirme raporuna göre; 'Doğada Keşfet, Bilimle Üret' mottosuyla yola çıkan projede, eğitim öncesi ve sonrası yapılan testlerde öğrencilerin ekolojik ve bilimsel konulardaki bilgi düzeyinin yüzde 50,2'den yüzde 96,5'e yükseldiği açıklandı.

Öğrenciler ve eğitmenler proje deneyimlerini paylaştı

Çakırlar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Elmas Ela Aslantürk ve Hürriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İbrahim Sayar, iki hafta boyunca laboratuvarlarda ve doğada yaşadıkları tecrübeleri, kazandıkları çevre bilincini kendi cümleleriyle aktardı. Öğrencilerin ardından konuşan Mehmet Zahit Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Biyoloji Öğretmeni Yusuf Aydın Erkan ise, çocuklardaki bu dönüşüme bir eğitimcinin gözünden nasıl şahitlik ettiklerini ifade ettiği bir konuşma gerçekleştirdi.

Kurumlar arası güçlü iş birliği vurgusu

Projenin başarıya ulaşmasında kilit rol oynayan paydaş kurumların temsilcileri de törende söz aldı. Atölye çalışmalarına bizzat katılarak öğrencilerle kağıt üreten İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, eğitimin sahaya inmesinin önemini vurguladı.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu ise, değer üreten üniversite vizyonuyla Düzce Üniversitesi kapılarını, ormanlarını ve laboratuvarlarını genç nesillere açmaktan duydukları gururu dile getirdi. DAGEM'de gerçekleşen eğitim ve uygulamaların önemine değinen Kekeçoğlu, projenin başarıyla gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan tüm proje üyelerine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ve haftalık etkinlik videolarının izlenmesinin ardından törenin en heyecanlı kısmına geçildi. Projeye katılım sağlayan; Mehmet Zahid Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul öğrencileri, Konuralp Ortaokulu, Hürriyet Ortaokulu ve Çakırlar Ortaokulu öğrencileri olmak üzere toplam 48 öğrenciye katılım belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kapanış töreni, fuaye alanında sergilenen öğrenci çalışmalarının incelenmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - DÜZCE