Düzce Teknokent MTAL öğrencileri Mühendislik Fakültesinin laboratuvarlarını gezdi - Son Dakika
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Düzce Teknokent MTAL öğrencileri Mühendislik Fakültesinin laboratuvarlarını gezdi

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Düzce Teknokent MTAL öğrencileri Mühendislik Fakültesinin laboratuvarlarını gezdi
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Düzce Teknokent MTAL öğretmen ve öğrencileri, mesleki farkındalık için Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere TEKNOFEST çalışmaları ve Erasmus+ fırsatları anlatıldı, fakültenin bölümleri ve laboratuvarları yerinde incelendi.

Düzce Teknokent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, mühendislik alanlarını yakından tanımak, üniversite yaşamı hakkında bilgi edinmek ve mesleki farkındalıklarını artırmak amacıyla Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesini ziyaret etti.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Salih Tosun tarafından karşılanan öğrencilere, fakültenin akademik yapısı, eğitim ve araştırma imkanları hakkında bilgiler verildi. Prof. Dr. Salih Tosun, Düzce Üniversitesi'nin TEKNOFEST kapsamında yürüttüğü çalışmalar, öğrenci takımlarının teknolojik projeleri ve Erasmus+ programının sunduğu uluslararası eğitim fırsatları hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Program kapsamında Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Biyomedikal, Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Mekatronik, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümleri ile laboratuvarlar ziyaret edildi. Bölümlerde görev yapan akademisyenler tarafından öğrencilere mühendislik disiplinlerinin çalışma alanları, eğitim süreçleri, uygulamalı çalışmalar ve mesleki kariyer imkanları hakkında bilgiler aktarıldı. Laboratuvarları yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, mühendislik eğitiminin teorik ve uygulamalı yönlerini yakından tanıyarak farklı mühendislik alanlarına ilişkin bilgi edinme imkanı buldu.

Düzce Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi, merkezi sınıfları ve sosyal alanları gezen öğrenciler, kampüsün teknolojik altyapısını, eğitim ortamlarını ve sosyal yaşam imkanlarını yakından gözlemledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Teknokent MTAL öğrencileri Mühendislik Fakültesinin laboratuvarlarını gezdi - Son Dakika
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