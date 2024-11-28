EBA Platformu\'nda 79 Yeni Çocuk Şarkısı Yayınlandı

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı' doğrultusunda çocuklar için yazılıp bestelenen 79 yeni çocuk şarkısının ve eğitim materyallerinin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Platformu'nda erişime açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce, çocuğun bütüncül gelişimine çok yönlü katkı sağlanması hedefiyle müziğin hem doğrudan estetik bir dal hem de diğer disiplinlerin öğrenilmesinin etkili araçlarından biri olmasından hareketle çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Çocukların yaşına, ilgilerine ve gelişim özelliklerine uygun tasarlanan şarkılar ve müzik etkinlikleri yoluyla, 'sesleri ve müziği ayırt etme', 'ritim tutma', 'şarkı söyleme', 'müzik eşliğinde hareket ve dans etme', 'müzikli öykü oluşturma', 'bireysel olarak ve toplulukta müziği seslendirme' becerilerinin de kazandırılması amaçlandı" denildi.

Okul öncesi çocuk şarkıları hazırlanırken çocukların erken dönemde müzik eğitimiyle ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, genel müzik kültürünün oluşturulması, Türkçe dil becerileri ile kelime dağarcıklarının genişletilmesinin odağa alındığı belirtilerek, "Çocuk şarkılarında milli, manevi ve kültürel değerlere, sosyal duygusal öğrenme becerilerine, çevre bilinci ve sürdürülebilirliğe, belirli gün ve haftalara, bilimsel ve teknolojik içeriklere yer verildi. Ayrıca uzay, bitkiler ve hayvanlar gibi çocukların ilgi duyduğu çeşitli temalar da şarkılarda işlendi. Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca her okul öncesi eğitim sınıfına ücretsiz dağıtılan öykü kitapları ile ilişkili özel şarkılar da hazırlandı. Aralarında 'Atatürk', '23 Nisan', 'Benim Güzel Vatanım', 'Öğretmenim', 'Annem', 'Canım Babam', 'Ninem Dedem', 'Temiz Deniz', 'Sıfır Atık', 'Dünya ve Su' ile 'İklim' gibi temaların işlendiği 79 farklı çocuk şarkısı, EBA Platformu'nda erişime açıldı. Ayrıca, 'Okul Öncesi Çocuk Şarkıları-1' ve 'Okul Öncesi Çocuk Şarkıları-2' isimli 2 yeni eğitim materyali de hazırlandı. Bu materyallerde şarkı sözlerine, notalara ve şarkılarla çocuğa öğretilmesi hedeflenen kelime gruplarına yer verildi. Bazı şarkılara yönelik etkinlik önerileri de tasarlandı" ifadelerine yer verildi.