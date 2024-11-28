EBA Platformu'nda 79 Yeni Çocuk Şarkısı Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

EBA Platformu'nda 79 Yeni Çocuk Şarkısı Yayınlandı

EBA Platformu\'nda 79 Yeni Çocuk Şarkısı Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı' kapsamında yazılıp bestelenen 79 çocuk şarkısını ve eğitim materyallerini EBA Platformu'nda erişime açtı. Şarkılar, çocukların müzik becerilerini geliştirmek ve milli değerlere vurgu yapmak amacıyla hazırlandı.

28.11.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı' doğrultusunda çocuklar için yazılıp bestelenen 79 yeni çocuk şarkısının ve eğitim materyallerinin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Platformu'nda erişime açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce, çocuğun bütüncül gelişimine çok yönlü katkı sağlanması hedefiyle müziğin hem doğrudan estetik bir dal hem de diğer disiplinlerin öğrenilmesinin etkili araçlarından biri olmasından hareketle çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Çocukların yaşına, ilgilerine ve gelişim özelliklerine uygun tasarlanan şarkılar ve müzik etkinlikleri yoluyla, 'sesleri ve müziği ayırt etme', 'ritim tutma', 'şarkı söyleme', 'müzik eşliğinde hareket ve dans etme', 'müzikli öykü oluşturma', 'bireysel olarak ve toplulukta müziği seslendirme' becerilerinin de kazandırılması amaçlandı" denildi.

Okul öncesi çocuk şarkıları hazırlanırken çocukların erken dönemde müzik eğitimiyle ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, genel müzik kültürünün oluşturulması, Türkçe dil becerileri ile kelime dağarcıklarının genişletilmesinin odağa alındığı belirtilerek, "Çocuk şarkılarında milli, manevi ve kültürel değerlere, sosyal duygusal öğrenme becerilerine, çevre bilinci ve sürdürülebilirliğe, belirli gün ve haftalara, bilimsel ve teknolojik içeriklere yer verildi. Ayrıca uzay, bitkiler ve hayvanlar gibi çocukların ilgi duyduğu çeşitli temalar da şarkılarda işlendi. Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca her okul öncesi eğitim sınıfına ücretsiz dağıtılan öykü kitapları ile ilişkili özel şarkılar da hazırlandı. Aralarında 'Atatürk', '23 Nisan', 'Benim Güzel Vatanım', 'Öğretmenim', 'Annem', 'Canım Babam', 'Ninem Dedem', 'Temiz Deniz', 'Sıfır Atık', 'Dünya ve Su' ile 'İklim' gibi temaların işlendiği 79 farklı çocuk şarkısı, EBA Platformu'nda erişime açıldı. Ayrıca, 'Okul Öncesi Çocuk Şarkıları-1' ve 'Okul Öncesi Çocuk Şarkıları-2' isimli 2 yeni eğitim materyali de hazırlandı. Bu materyallerde şarkı sözlerine, notalara ve şarkılarla çocuğa öğretilmesi hedeflenen kelime gruplarına yer verildi. Bazı şarkılara yönelik etkinlik önerileri de tasarlandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Çocuk, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Eğitim EBA Platformu'nda 79 Yeni Çocuk Şarkısı Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:48 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
18:37 Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu
18:18 Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması
18:06 Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 14:48:58. #1.12#
SON DAKİKA: EBA Platformu'nda 79 Yeni Çocuk Şarkısı Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.