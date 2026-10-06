EBYÜ'de Terörsüz Türkiye paneli 8 Ekim'de saat 14.30'da düzenlenecek - Son Dakika
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EBYÜ'de Terörsüz Türkiye paneli 8 Ekim'de saat 14.30'da düzenlenecek

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EBYÜ\'de Terörsüz Türkiye paneli 8 Ekim\'de saat 14.30\'da düzenlenecek
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EBYÜ'de “Terörsüz Türkiye” paneli 8 Ekim Perşembe saat 14.30'da Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Panelde terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu ile Prof. Dr. Abdulkadir Gül konuşacak; süreç tarih, siyaset ve ekonomi boyutlarıyla ele alınacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), "Terörsüz Türkiye Sürecinde Tarih-Siyaset-Ekonomi" konulu panel gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, panel 8 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

EBYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut'un moderatörlüğünü yapacağı panelde, terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu ile EBYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Gül konuşmacı olarak yer alacak.

Panelde, "Terörsüz Türkiye" süreci tarih, siyaset ve ekonomi boyutlarıyla ele alınacak.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: EBYÜ'de Terörsüz Türkiye paneli 8 Ekim'de saat 14.30'da düzenlenecek - Son Dakika
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