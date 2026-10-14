EBYÜ, Orhun Değişim Programı kapsamında Azerbaycanlı akademisyeni ağırladı - Son Dakika
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EBYÜ, Orhun Değişim Programı kapsamında Azerbaycanlı akademisyeni ağırladı

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EBYÜ, Orhun Değişim Programı kapsamında Azerbaycanlı akademisyeni ağırladı
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Orhun Değişim Programı kapsamında EBYÜ'yü ziyaret eden Azerbaycanlı Öğretim Görevlisi Nıjat Novruzov, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile bir araya geldi. Görüşmede Türk Cumhuriyetleri arasındaki akademik ilişkiler ve üniversiteler arası iş birliği ele alındı.

Azerbaycan Turizm ve İşletme Üniversitesinde görev yapan Öğretim Görevlisi Nıjat Novruzov, Orhun Değişim Programı kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini (EBYÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Novruzov, ziyaret kapsamında EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türk Cumhuriyetleri arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi, üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve akademik hareketlilik programlarının sunduğu fırsatlar ele alındı.

Türk üniversiteleri arasında öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini teşvik eden Orhun Değişim Programı'nın, ortak akademik çalışmaların geliştirilmesine ve yükseköğretim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

EBYÜ'nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda akademik iş birliklerini geliştirmeye ve Türk dünyasındaki üniversitelerle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA
RektörGüncelEğitimSon Dakika

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