Edirne\'de Fidan Dikimiyle Anma Töreni

Edirne'de İlhami Ertem Anadolu Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş'ta yaşanan menfur okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına fidan dikti.

İlhami Ertem Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler anıldı. Duygusal anların yaşandığı programda, milletin yüreğinde derin iz bırakan acı olayda hayatını kaybedenlerin unutulmayacağı vurgulandı. Etkinlikte konuşan okul yetkilileri, bu tür çalışmaların hem farkındalık oluşturduğunu hem de birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğini ifade ettiler.

Fidan dikimi sonrası öğrenciler, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dua etti. - EDİRNE