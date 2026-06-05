Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Edirne\'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri
05.06.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen etkinlikte kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi, büyük ilgi gördü.

Edirne'de, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan alanda kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen program büyük ilgi gördü. Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından stantlar gezildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde, Halk Eğitim Merkezi ve diğer kurumlarda açılan meslek edindirme kurslarında üretilen eserler, Edirnelilerin beğenisine sunuldu. Sergide, çini işlemelerden giyim üretim teknolojisine, Edirnekari sanatından seramik biçimlendirmeye, elde tel kırmadan dekoratif el sanatlarına kadar birçok sanat dalında yapılan el emeği ürünler yer aldı. Vatandaşlar, eserleri büyük bir ilgi ve hayranlıkla inceledi.

Programa katılan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Topoğlu, 1-7 Haziran tarihlerinin tüm Türkiye'de, tüm illerde ve tüm ilçelerde coşkuyla kutlandığını söyledi.

Hayat boyu öğrenmenin aslında sonsuza kadar devam eden bir süreç olduğunu belirten Topoğlu, "Her yaştan insanın hakikaten bir araya geldiği, kişisel gelişimini tamamladığı, becerilerini keşfettiği bir süreçten bahsediyoruz" dedi.

Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, 52 bin öğrenci, 3 bin 200 öğretmenin olduğu kentte yıl içerisinde yaklaşık 3 bin 100 kurs açtıklarını ve 54 bine yakın kursiyerin olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından oluşturulan alanda çeşitli el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi. Programa Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Tokoğlu'nun yanı sıra Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ali Reisoğlu, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Yayla ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Edirne, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
Reha Muhtar’ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden

14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 15:05:21. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.