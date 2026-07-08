Kaymakam Odabaş hayat boyu öğrenme komisyonu toplantısına katıldı - Son Dakika
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Kaymakam Odabaş hayat boyu öğrenme komisyonu toplantısına katıldı

Kaymakam Odabaş hayat boyu öğrenme komisyonu toplantısına katıldı
08.07.2026 15:02  Güncelleme: 15:03
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kaymakam Ahmet Odabaş başkanlığında düzenlenen toplantıda halk eğitimi faaliyetleri, yeni kurs planlamaları ve kurumlar arası iş birliği değerlendirildi.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Tahtakuşlar Mahallesi'nde düzenlenen İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda halk eğitimi faaliyetleri, yeni kurs planlamaları ve kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Tahtakuşlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Kaymakam Ahmet Odabaş'ın yanı sıra Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, ilçe kurum müdürleri ve komisyon üyesi kurul temsilcileri iştirak etti.

Toplantıda ilçede yürütülen hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirilirken, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan ve açılması planlanan kurslar ele alındı. Vatandaşların mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerinin artırılması, istihdama yönelik kurslara ağırlık verilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Ahmet Odabaş, hayat boyu öğrenme çalışmalarının her yaştan vatandaşın eğitim imkanlarına erişimi açısından önemli olduğunu belirterek, toplumun tüm kesimlerinin bu faaliyetlerden en yüksek düzeyde faydalanabilmesi için kurumlar arasında etkin koordinasyonun büyük önem taşıdığını ifade etti. Odabaş, komisyon çalışmalarına katkı sunan üyelere teşekkür etti.

Toplantı, önümüzdeki döneme ilişkin eğitim planlamalarının değerlendirilmesi ve önerilerin görüşülmesinin ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Odabaş, Balıkesir, Edremit, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kaymakam Odabaş hayat boyu öğrenme komisyonu toplantısına katıldı - Son Dakika

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