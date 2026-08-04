Van'da Yaz Kuran Kursunda Bağımlılık Semineri - Son Dakika
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Van'da Yaz Kuran Kursunda Bağımlılık Semineri

Van\'da Yaz Kuran Kursunda Bağımlılık Semineri
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Van Edremit Şehitlik Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılığı konularında bilgilendirme semineri verildi. Manevi değerlerin koruyucu rolü ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları vurgulandı.

Van'ın Edremit Şehitlik Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme semineri düzenlendi.

Van İl Müftülüğü koordinesinde, Mübarek Duman'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen seminer, Uzman İmam Hatip Hamza Aktaş ile Müezzin Kayyım Hamdi Keskin tarafından verildi. Seminerde öğrencilere; teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ile bu zararlı alışkanlıklardan korunma yolları anlatıldı. Ayrıca, manevi değerlerin bireyin kötü alışkanlıklardan korunmasındaki önemi üzerinde durularak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin ve bilinçli seçimler yapmanın gerekliliği vurgulandı. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Gerçekleştirilen seminerle öğrencilerin bağımlılık konusunda bilinç düzeylerinin artırılması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İHA

Edremit, Eğitim, Van, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Van'da Yaz Kuran Kursunda Bağımlılık Semineri - Son Dakika

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