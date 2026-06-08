Ege 3. Yaş Üniversitesi'nde 140 Mezun Coşkusu - Son Dakika
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Ege 3. Yaş Üniversitesi'nde 140 Mezun Coşkusu

Ege 3. Yaş Üniversitesi\'nde 140 Mezun Coşkusu
08.06.2026 10:46
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Ege Üniversitesi'nde 60 yaş üstü bireyler için düzenlenen 3. Yaş Üniversitesi, 9. dönem mezunlarına diplomalarını verdi.

Ege Üniversitesinin 60 yaş üstü bireylere yönelik hayata geçirdiği ve uluslararası alanda tescillenen 3. Yaş Üniversitesi, 9. dönem mezuniyet töreninde 140 kişi mezuniyet coşkusu yaşadı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren ve kıdemli bireylerin aktif yaşlanmasını destekleyen "3. Yaş Üniversitesi", 9. dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşadı. EÜ Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisi'nde gerçekleştirilen törende, yaşam boyu öğrenme azmiyle eğitimlerini tamamlayan 140 kursiyer, diplomalarını alarak mezuniyet sevincini danslarla kutladı.

Törene; EÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Barutçuoğlu ve Prof. Dr. Hatice Şahin, EÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Karaca, Ege Geriatri Derneği Başkanı Psikolog K. Mevlüt Ülgen, Geriatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin ile çok sayıda akademisyen ve mezun yakını katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Sevnaz Şahin, 9. Dönem mezunlarına seslenerek 'Sizler bu sıralarda sadece öğrenmekle kalmadınız; çocuklarınıza, torunlarınıza, komşularınıza ve tıp fakültesinin koridorlarında karşılaştığınız o gencecik tıbbiyelilere muazzam birer kutup yıldızı, mükemmel birer rol model oldunuz. Topluma aşıladığınız bu harika farkındalık için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Şahin, "71 yıllık bir geçmişi olan üniversitemizde 10 yıldır sürdürülen bir projenin varlığı çok değerli, emek veren hocaları, gönüllüleri tüm öğrencileri kutluyorum" dedi.

Törende konuşan EÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Karaca ise, "Hastanemiz bünyesinde böyle bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapmaktan ve sizlerin bu enerjisine şahitlik etmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Teoriden pratiğe zengin müfredat

Ege 3. Yaş Üniversitesinde eğitim gören 60 yaş üstü bireyler; geriatri, arkeoloji, halk sağlığı, mitoloji, palyatif bakım, hastalıkta ve sağlıkta bakım ile psikoloji gibi teorik derslerin yanı sıra geniş bir yelpazede uygulamalı eğitimler aldı. Kursiyerler dönem boyunca psikodrama, tango, halk dansları, örgü, aikido, yoga ve metin atölyesi gibi derslerle hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini geliştirme imkanı buldu.

Sahnede renkli gösteriler ve diploma sevinci

Mezuniyet töreni, öğrencilerin dönem boyunca hazırladıkları sanatsal performanslarla devam etti. Eğitmen Gül Çam yönetimindeki Halk Oyunları Gösterisi büyük beğeni toplarken; Dr. Hakan Kılavuz, Doç. Dr. Aslı Kılavuz ve Prof. Dr. Sevnaz Şahin liderliğindeki Ege 3. Yaş Üniversitesi büro ekibinin sergilediği dans gösterisi katılımcılardan yoğun alkış aldı. Şef Nilgün Evin yönetimindeki Ege 3. Yaş Üniversitesi Dostluk Korosu ise seslendirdiği eserlerle kulakların pasını sildi.

Törenin sonunda isimleri tek tek okunan 140 mezun, diplomalarını protokol üyelerinin elinden aldı. Keplerini büyük bir coşkuyla havaya atan taze mezunlar, diploma sevinçlerini sahnede dans ederek kutladı. Ege Geriatri Derneği Başkanı Psk. Mevlüt Ülgen, "Bu tablo, yaşlanmanın değil, yaş almanın ve üretmeye devam etmenin en güzel örneğidir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Ege 3. Yaş Üniversitesi'nde 140 Mezun Coşkusu - Son Dakika

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