Ege Üniversitesi 71. Yaşını Kutladı
20.05.2026 15:42
Ege Üniversitesi, 71. kuruluş yıl dönümünü törenle kutladı; akademik başarılar vurgulandı.

Ege Üniversitesinin 71'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir, bir gençlik şehridir. Bu şehrin sokaklarında, kordonunda ve meydanlarında bitmek bilmeyen bir enerji ve dinamizm vardır. İzmir'e bu enerjiyi katan en önemli dinamolardan biri de kuşkusuz Ege Üniversitesidir" dedi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı ise, "71 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe ilerleyen üniversitemiz; akademik kadrosu, nitelikli öğrencileri ve araştırma altyapısıyla bilimsel üretim kapasitesini her geçen gün daha ileri taşımaktadır. Üniversitemizin 71. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin bilim çınarı Ege Üniversitesi, 71'inci kuruluş yıl dönümünü coşkulu bir törenle kutladı. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'ndeki törene önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademik-idari çalışanlar ve öğrenciler katıldı. Program öncesinde Rektör Prof. Dr. Alcı, Dr. Kasapoğlu'nu makamında ağırladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) tarafından hazırlanan video gösteriminin ardından EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından konser icra edildi.

"EÜ ülkemizin kalkınmasında en ön saflarda yer almıştır"

Konuşmasında Ege Üniversitesinin köklü bir eğitim kurumu olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün, sadece İzmir'imiz için değil, ülkemiz için de köklü bir çınar olan Ege Üniversitesinin gölgesindeyiz. 1955 yılında Ege'nin bereketli topraklarına ekilen bu ilk bilim tohumu, bugün dalları sınırları aşan, gölgesinde yüz binlerce genci yetiştiren devasa bir çınara dönüşmüştür. Ege Üniversitesi, 71 yıl boyunca sadece bir eğitim kurumu olmakla kalmamış; tıp fakültesiyle tüm bölgeye şifa dağıtmış, ziraat fakültesiyle bereketli topraklarımıza değer katmış, mühendislik fakültesiyle ise sanayinin ve teknolojinin adeta beyni olmuştur. Ürettiği bilgi, yetiştirdiği donanımlı insan kaynağı ve topluma dokunan projeleriyle Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda her zaman en ön saflarda yer almıştır. İzmir, bir gençlik şehridir. Bu şehrin sokaklarında, kordonunda ve meydanlarında bitmek bilmeyen bir enerji ve dinamizm vardır. İzmir'e bu enerjiyi katan en önemli dinamolardan biri de kuşkusuz Ege Üniversitesidir" dedi.

Dr. Kasapoğlu, "Ege Üniversitesi kampüsü harıl harıl çalıştıkça İzmir'imize taze kan, yenilikçi vizyon ve taze fikirler sunmaya devam etmektedir. Ege'nin enerjisi, İzmir'in gücü, İzmir'in vizyonu ise Türkiye'nin gücüdür. Üniversitemizin kuruluş yıl dönümünü, 19 Mayıs bayramımızı ve önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Ege Üniversitesinin 71 yıllık bu onurlu yolculuğu kolay bir süreç değildi. Bu süreçte emek veren, taş üstüne taş koyan ve bugün ebediyete irtihal etmiş olan tüm hocalarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Üniversitemizin sahip olduğu güçlü altyapıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu köklü çınarın köklerinden besleniyorsunuz"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Dr. Kasapoğlu, "Sizler bu üniversitenin asli unsurusunuz. Sizler olmadan bu mekanların hiçbir anlamı olmazdı. Sizi sadece diplomanın peşinde koşan gençler olarak değil; bu kampüste, ulu çınarın gölgesinde yetişen, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna sahip, güçlü iradeli bireyler olarak görüyorum. Bilimde, sanatta, kültürde, sporda ve teknolojide yeni ufuklara yürüyecek olan o güçlü iradenin en önemli temsilcileri sizlersiniz. Üniversiteyi sadece derslerin, vizelerin ve finallerin yapıldığı bir yer olarak görmeyin. Burası; insanlığın dertleriyle dertlendiğiniz, dünyayı, ülkeyi ve insanı doğru okumayı öğrendiğiniz, aklınızı ve vicdanınızı birlikte büyüttüğünüz bir hayat okuludur. Bir 'hız ve haz' çağında yaşıyoruz; her şeyin hızla tüketildiği, bilginin saniyeler içinde eskidiği bir dönemdeyiz. Ancak unutmayın ki derinlik sabır, kalıcı eserler ise sebat gerektirir. Sizler bu köklü çınarın köklerinden besleniyorsunuz; bu köklerde aziz milletimizin değerleri, irfanı ve derin tecrübesi var" dedi.

"Bilimde öncü, araştırmada güçlüyüz"

Ege Üniversitesinin 71'inci yaşını gururla kutladıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Musa Alcı ise, "Köklü geçmişi, güçlü akademik birikimi ve araştırma odaklı yaklaşımıyla yükseköğretim sistemimizin öncü kurumları arasında yer alan üniversitemizin 71'inci kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Kurulduğu günden bu yana 'Bilimde öncü, araştırmada güçlü' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren üniversitemiz; eğitim, bilim, Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki çabalarıyla ülkemizin gelişimine yön vermektedir. Özellikle yapay zeka, dijital dönüşüm, sağlık, sürdürülebilirlik, tarım ve mühendislik alanlarında yürütülen araştırmalarla üniversitemiz, geleceğe katkı sunan önemli merkezlerdendir. Araştırma üniversitesi kimliğiyle disiplinler arası çalışmaları teşvik eden üniversitemiz; yürütülen projeler ve bilimsel çalışmalarla sosyal ve ekonomik katkıyı önemsemektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Alcı, "Günümüz üniversiteleri yalnızca bilgiyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını üreten değil, toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulan, ekonominin güçlü oyuncusu konumundadır. 71 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe ilerleyen üniversitemiz; akademik kadrosu, nitelikli öğrencileri ve araştırma altyapısıyla bilimsel üretim kapasitesini her geçen gün daha ileri taşımaktadır. Üniversitemize yönelik aidiyet bilincini canlı tutmak için 'Benim Üniversitem' söyleminin altını çizmememiz gerektiğini düşünüyorum. Üniversitemizi hep birlikte uluslararası arenada daha fazla görünen, söz sahibi bir üniversite yapacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlamlı süreçte emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor; Ege Üniversitesi ailesi olarak nice başarılı yıllara birlikte ulaşmayı temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından düzenlenen belge takdim töreninde; çeşitli dallarda ödül alan sporculara, 40. ve 45. hizmet yılını dolduran idari personele ve 55 ve 41 yıllık mezunlara belgeleri takdim edildi.

Bayramlaşma töreni yapıldı

Tören sonunda MÖTBE Fuaye Alanında Rektör Prof. Dr. Alcı ve üniversite üst yönetimi, Ege Üniversitesi ailesiyle bayramlaştı. Ardından "Ege Üniversitesi: Zamanda İzler" fotoğraf sergisini gezen katılımcılar, 45. Kültür Sanat ve Spor Şenliği yürüyüşüne katılarak şenlik coşkusuna ortak oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Son Dakika

