Eğitim Bir Sen'den Okul Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Bir Sen'den Okul Güvenliği Vurgusu

Eğitim Bir Sen\'den Okul Güvenliği Vurgusu
16.04.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Yalçın, sanal ortamda çocukları tehdit eden unsurlara karşı okullarda güvenlik önlemleri çağrısı yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Okullarımızda asla sanal ortamda organize eden arka plandaki kirli ellerin çocuklarımızı zombileştirerek onları birer tehdit haline getirmesine fırsat verilmemelidir" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile birlikte Kahramanmaraş'ta saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nun önünde ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından "şiddete karşı ortak bildiri" kamuoyuyla paylaşıldı. Yalçın, "Hem Siverek'te hem de Kahramanmaraş'ta yaşanan olayları inceleme fırsatım oldu. Yaşanan hadiseler bizi derinden üzdü. Gördüğümüz şudur, sanal ortamda bir terör hadisesi, bir yönlendirme çocuklarımızı zombiye çevirme girişimiyle karşı karşıyayız. Bunu hafife almamamız gerekir. Onun için Türkiye geneli iş bırakarak, cuma gününe kadar bu konuda devam edeceğimizi ifade ederek, dikkati toplamaya çalıştık. Okullarımızın güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınmasını, bu sanal ortamların takip edilmesini ve okullarımıza sahip çıkılması konusunda hassasiyetimizin işitilmesini sağlamaya çalıştık. Teklifimiz şudur; okullarımızda asla sanal ortamda organize eden arka plandaki kirli ellerin çocuklarımızı zombileştirerek onları birer tehdit haline getirmesine fırsat verilmemelidir. Okulların güvenlik konusu geçiştirilecek bir konu değil. Okul polisi uygulama tüm okullarda uygulanmalıdır. Bakanlık hiçbir okulu rehber öğretmensiz bırakmamalıdır. Bu süreçlerin tamamını adım adım takip edeceğiz. Bu acı, hepimizin acısıdır. Buradaki tuzağı göstermek biz eğitim sendikalarının ortak sorumluluğudur" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Ali Yalçın, Güvenlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim Bir Sen'den Okul Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 18:35:19. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim Bir Sen'den Okul Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.