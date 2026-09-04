Eğitim Bir-Sen, Milas'taki okul yerleştirme planının mağduriyet yaratacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Bir-Sen, Milas'taki okul yerleştirme planının mağduriyet yaratacağını söyledi

Eğitim Bir-Sen, Milas\'taki okul yerleştirme planının mağduriyet yaratacağını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi, Milas'ta 2026-2027 eğitim yılı için hazırlanan okul yerleştirme planına tepki gösterdi.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi, Muğla'nın Milas ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde hazırlanan okul yerleştirme planına tepki gösterdi. Şube Başkanı Önder Uçak, planlamanın öğrenciler, veliler ve öğretmenler açısından mağduriyet oluşturabileceğini belirterek yeniden düzenleme çağrısı yaptı.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, yaptığı açıklamada, okul yapımı, güçlendirme ve onarım çalışmaları nedeniyle hazırlanan yerleştirme planının yeterli planlama yapılmadan hayata geçirildiği savunuldu. Uçak, özellikle Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi yerleşkesine ilkokul öğrencilerinin yerleştirilmesine dikkat çekti. Uçak, Plana göre yerleşkenin bir bölümünde Cumhuriyet Anadolu Lisesi, diğer bölümünde ise Merkez İlkokulu ile Dr. Mete Ersoy İlkokulu eğitim görecek.

Açıklamada, bin 100'den fazla ilkokul ve anasınıfı öğrencisinin lise öğrencilerine göre düzenlenmiş bir binada eğitim görmesinin uygun olmadığı belirtildi. Aynı bahçenin tel çitle ayrılmasının da küçük yaştaki öğrencilerin ihtiyaçlarını ve güvenliğini karşılamaya yeterli olmayacağı kaydedildi.

Meslek lisesindeki taşınmaya tepki

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Mehmet Akif Ersoy ÇPL'nin başka bir binaya taşınması planına da tepki gösterdi. Yaklaşık 670 öğrencinin eğitim gördüğü okulun taşınması sırasında atölye ve teknik altyapının yeniden kurulmasının okul yöneticileri için ciddi bir iş yükü oluşturacağı belirtildi. Ayrıca okul pansiyonunda kalan öğrencilerin durumunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

17 okul, yaklaşık 6 bin 700 öğrenci etkileniyor

Uçak açıklamasında, "Eğitimde tam gün eğitime geçiş hedeflenirken, Milas'taki plansızlık yüzünden ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi ve imam hatip liseleri dahil toplam 17 okulumuz ve yaklaşık 6 bin 700 öğrencimiz bina karmaşasına ve ikili eğitime mahküm edilmiştir. Bu esnada taşıma kapsamındaki öğrencilerle ilgili durum tamamen belirsizdir. Anne babalar ise çaresizlik içinde "Çocuğumun okulu nerede, dersi saat kaçta?" kaosuna sürüklenmiştir" dedi.

"Öğrencilerin yararı gözetilmeli"

Eğitim Bir-Sen olarak okul güçlendirme ve yenileme çalışmalarının gerekli olduğunu, ancak bu süreçte öğrencilerin mağdur edilmemesi gerektiğini belirten Uçak, "Okul yerleştirme planının öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri, güvenlik şartları ve eğitim ortamlarının fiziki ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmeli. Yetkililere planlamayı yeniden gözden geçirme çağrısı yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim Bir-Sen, Milas'taki okul yerleştirme planının mağduriyet yaratacağını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

18:51
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 19:26:06. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim Bir-Sen, Milas'taki okul yerleştirme planının mağduriyet yaratacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement