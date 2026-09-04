Eğitim Bir-Sen, Milas\'taki okul yerleştirme planının mağduriyet yaratacağını söyledi

Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi, Muğla'nın Milas ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde hazırlanan okul yerleştirme planına tepki gösterdi. Şube Başkanı Önder Uçak, planlamanın öğrenciler, veliler ve öğretmenler açısından mağduriyet oluşturabileceğini belirterek yeniden düzenleme çağrısı yaptı.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, yaptığı açıklamada, okul yapımı, güçlendirme ve onarım çalışmaları nedeniyle hazırlanan yerleştirme planının yeterli planlama yapılmadan hayata geçirildiği savunuldu. Uçak, özellikle Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi yerleşkesine ilkokul öğrencilerinin yerleştirilmesine dikkat çekti. Uçak, Plana göre yerleşkenin bir bölümünde Cumhuriyet Anadolu Lisesi, diğer bölümünde ise Merkez İlkokulu ile Dr. Mete Ersoy İlkokulu eğitim görecek.

Açıklamada, bin 100'den fazla ilkokul ve anasınıfı öğrencisinin lise öğrencilerine göre düzenlenmiş bir binada eğitim görmesinin uygun olmadığı belirtildi. Aynı bahçenin tel çitle ayrılmasının da küçük yaştaki öğrencilerin ihtiyaçlarını ve güvenliğini karşılamaya yeterli olmayacağı kaydedildi.

Meslek lisesindeki taşınmaya tepki

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Mehmet Akif Ersoy ÇPL'nin başka bir binaya taşınması planına da tepki gösterdi. Yaklaşık 670 öğrencinin eğitim gördüğü okulun taşınması sırasında atölye ve teknik altyapının yeniden kurulmasının okul yöneticileri için ciddi bir iş yükü oluşturacağı belirtildi. Ayrıca okul pansiyonunda kalan öğrencilerin durumunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

17 okul, yaklaşık 6 bin 700 öğrenci etkileniyor

Uçak açıklamasında, "Eğitimde tam gün eğitime geçiş hedeflenirken, Milas'taki plansızlık yüzünden ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi ve imam hatip liseleri dahil toplam 17 okulumuz ve yaklaşık 6 bin 700 öğrencimiz bina karmaşasına ve ikili eğitime mahküm edilmiştir. Bu esnada taşıma kapsamındaki öğrencilerle ilgili durum tamamen belirsizdir. Anne babalar ise çaresizlik içinde "Çocuğumun okulu nerede, dersi saat kaçta?" kaosuna sürüklenmiştir" dedi.

"Öğrencilerin yararı gözetilmeli"

Eğitim Bir-Sen olarak okul güçlendirme ve yenileme çalışmalarının gerekli olduğunu, ancak bu süreçte öğrencilerin mağdur edilmemesi gerektiğini belirten Uçak, "Okul yerleştirme planının öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri, güvenlik şartları ve eğitim ortamlarının fiziki ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmeli. Yetkililere planlamayı yeniden gözden geçirme çağrısı yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.