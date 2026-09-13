Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak\'tan aile birliği ve görevlendirme çağrısı

2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının öğrencileri en iyi şekilde karşılamak için büyük bir gayret gösterdiğini söyledi.

Bu yıl bahçe görevlilerinin eğitim kadrosuna dahil edilmesini de değerlendiren Uçak, uygulamanın okul güvenliği ve huzuru açısından önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'nin uluslararası değerlendirmelerde fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında elde ettiği başarıya da değinen Uçak, bu başarıda öğretmenlerin emeğinin büyük payı olduğunu söyledi. Muğla'dan bazı okulların uluslararası uygulamalarda yer almasının da gurur verici olduğunu belirtti.

Aile birliği vurgusu

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak, eğitim camiasının yaşanan sorunlara da çözüm üretmesi gerektiğini belirterek, özellikle öğretmenlerin aile birliği konusunda yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti. Geçen yıldan bu yana boş normların doldurulması amacıyla bazı öğretmenlerin aile bütünlüğü gözetilmeden farklı ilçelere resen atandığını ifade eden Uçak, Seydikemer'de görev yapan bir öğretmenin Bodrum'a, Datça'da görev yapan bir öğretmenin ise Fethiye'ye gönderilmesinin yanlış olduğunu açıkladı. Uçak, aileleri yüzlerce kilometre uzaklaştıran uygulamaların öğretmenleri ve çocuklarını zor durumda bıraktığını belirterek, "Aile bütünlüğünün gözetilmesi gerekiyor" dedi.

"Görevlendirmelerde belirsizlik yaşanıyor"

Görevlendirme işlemlerinde kullanılan yeni sistemin de sahada sorunlara neden olduğunu savunan Uçak, merkez onayına bağlı modül nedeniyle birçok işlemin tamamlanamadığını söyledi. Milli Eğitim personel birimlerinin yoğun şekilde çalışmasına rağmen sistem kaynaklı sorunların görevlendirmeleri geciktirdiğini belirten Uçak, bunun bazı sınıfların yeni eğitim dönemine öğretmensiz başlama riski oluşturduğunu ifade etti.

Sorunun yalnızca sayısal olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Uçak, aile birliği mağduriyetlerinin giderilmesi ve görevlendirme sürecindeki bürokratik engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Uçak, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğretmenlerin ailelerini bir arada tutacak ve yaşanan mağduriyetleri giderecek düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istedi.