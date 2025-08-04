Eğitim-Bir-Sen Toplu Sözleşme İçin Müzakerelere Başladı - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Toplu Sözleşme İçin Müzakerelere Başladı

Eğitim-Bir-Sen Toplu Sözleşme İçin Müzakerelere Başladı
04.08.2025 19:49
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Eğitim-Bir-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme için Kamu İşveren Heyeti ile ön müzakere gerçekleştirdi.

EĞİTİM-Bir-Sen, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda görev yapan 1,5 milyon çalışanı temsilen, 8. Dönem Toplu Sözleşme masasına sunduğu tekliflerin tasnifi amacıyla Kamu İşveren Heyeti ile ön müzakere toplantısı gerçekleştirdi.

Kamu İşveren Heyeti ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ön müzakere toplantısı, eğitim, öğretim ve bilim hizmet koluna yönelik gerçekleştirilen ilk toplantı oldu. Toplantıya, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mesut Öner, Ali Deniz, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, hukuk ve mevzuat uzmanları ile Kamu İşveren Heyeti temsilcileri katıldı. Toplantıda, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Kamu İşveren Heyeti'ne iletilen 93 maddeden oluşan teklifler detaylı şekilde incelenerek tasnif edildi.

'MÜZAKERE SÜRECİ YARIN BAŞLIYOR'

Talat Yavuz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, "Bugün çok önemli bir aşama geride kaldı ve bütün sendikalarımızın ön müzakere süreci tamamlandı. Toplantıda, 1,5 milyon eğitim çalışanı adına toplu sözleşme masasına sunduğumuz 93 talebimizin tasnifini yaparak müzakereye hazırlamış olduk. Toplu sözleşme sürecinde sendikalarımızın hizmet kollarına ilişkin müzakere süreci ise yarın itibarıyla başlıyor" dedi.

'KAMU İŞVEREN HEYETİ 12 AĞUSTOS'TAN ÖNCE TEKLİFİNİ SUNMALI'

Takvime göre, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunun yetkili sendikası Eğitim-Bir-Sen olarak 11 Ağustos'ta toplu sözleşme müzakerelerini yapacaklarını söyleyen Yavuz, "Takvime göre, Kamu İşveren Heyeti 12 Ağustos'tan önce teklifini sunmalı. Biz sendika olarak istiyoruz ki 8. Dönem Toplu Sözleşme, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecine kalmadan 19 Ağustos'ta imzalansın. Nasıl işçi sendikalarında uzlaşmaya varıldıysa Memur-Sen'in de bu noktada talepleri karşılanmış olarak süreci tamamlamış olalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kamu, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim-Bir-Sen Toplu Sözleşme İçin Müzakerelere Başladı - Son Dakika

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