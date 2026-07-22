Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Başladı - Son Dakika
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Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Başladı

Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Başladı
22.07.2026 17:09
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Ağrı'da, 154 yönetici adayı için Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilk defa eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilecek öğretmenlere yönelik "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" düzenlendi.

Naci Gökçe Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim Yönetimi, Denetim ve Rehberlik Eğitimi Daire Başkanı Bekir Şirin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, şube müdürleri ve yönetici adayları katıldı.

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu doğrultusunda hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında düzenlenen programda, il merkezi ve ilçelerden 142, il dışından ise 12 olmak üzere toplam 154 yönetici adayına eğitim veriliyor.

Toplam 18 eğitim görevlisinin yer aldığı program, 64 saatlik eğitim sürecini kapsıyor. Dörder grup halinde yürütülen ve günde 8 saat süren eğitimler, 23 Temmuz'a kadar devam edecek.

Programın açılışında konuşan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim Yönetimi, Denetim ve Rehberlik Eğitimi Daire Başkanı Bekir Şirin, okul yöneticiliğinin eğitim sisteminin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim anlayışının sahaya güçlü şekilde yansıtılmasında okul yöneticilerine önemli görevler düştüğünü belirten Şirin, "Bu programla yönetici adaylarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, eğitim kurumlarımızda etkili yönetim anlayışını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Burada edineceğiniz kazanımların görev yapacağınız okullarda eğitimin niteliğine katkı sunacağına inanıyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ise eğitim kurumlarının başarısında yöneticilerin belirleyici bir role sahip olduğunu ifade etti.

Göreve ilk kez başlayacak yöneticilerin donanımlı şekilde hazırlanmasının önemine işaret eden Çakan, "Bakanlığımızın belirlediği esaslar doğrultusunda yürütülen bu programın sizlere önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Eğitim sürecini verimli şekilde değerlendirmenizi temenni ediyorum. Emeği geçen eğitim görevlilerimize ve programa katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Başladı - Son Dakika

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