Eğitim yöneticilerine ağır ceza tepkisi - Son Dakika
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Eğitim yöneticilerine ağır ceza tepkisi

Eğitim yöneticilerine ağır ceza tepkisi
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Eğitim Bir-Sen, Seydikemer'deki yöneticilerin kimlik kontrolü eksikliği nedeniyle ceza almasına itiraz etti.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Halk Eğitim Merkezi müdürü ve iki müdür yardımcısının görevlerinin "Kimliklerini niye kontrol etmediniz?" diyerek sona erdirilmesine tepki gösterdi.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak yaptığı açıklamada, "Bugün kamuoyuyla paylaştığımız konu, yalnızca Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ve iki müdür yardımcımızın meselesi değildir. Bu dosya, Türkiye'de görev yapan tüm Halk Eğitimi Merkezi ve eğitim kurumu yöneticilerini yakından ilgilendiren ciddi bir emsal niteliğindedir. İki yıl önce açılan kurs süreç içerisinde denetlenmiş, eğitim faaliyetleri incelenmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kurs tamamlandıktan yaklaşık bir buçuk yıl sonra kursiyerler ile usta öğretici arasında yaşandığı ifade edilen farklı bir anlaşmazlığın ardından kursun fiilen yapılmadığı iddiasıyla şikayette bulunulmuştur. Soruşturma sonucunda ise Halk Eğitimi Merkezi müdürü ve iki müdür yardımcısına, 'denetim sırasında kursiyerlerin kimliklerinin kontrol edilmediği' gerekçesiyle en ağır disiplin cezası verilmiş ve yöneticilik görevleri sona erdirilmiştir. Soruyoruz; bir kurs denetiminde yöneticilerden bütün kursiyerleri tek tek sıraya dizerek kimlik kontrolü yapmaları mı beklenmektedir? Eğer böyle bir yükümlülük varsa bugüne kadar neden bütün Halk Eğitimi Merkezi yöneticilerine açık ve yazılı biçimde bildirilmemiştir? Kursa katılmadığı halde sertifika aldığını iddia eden kişinin bunu yaklaşık bir buçuk yıl boyunca hiçbir makama bildirmemesi ve ancak farklı bir anlaşmazlığın ardından şikayet konusu yapması da soruşturmada değerlendirilmeliydi. Aynı şekilde sözleşmesi gereği kursiyerlerin devam durumunu takip etmek ve sisteme işlemekle sorumlu olan usta öğreticinin sorumluluğunun yeterince değerlendirilmemesi de önemli bir eksikliktir. Daha da önemlisi kurum yöneticilerinin yıllardır görevlerini titizlikle yürüttüklerini, fiilen yapılmayan kursları kapattıklarını, devam etmeyen kursiyerlerin sertifika almalarını engellediklerini gösteren çok sayıda somut örneğin ve görevleri süresince aldıkları başarı belgelerinin soruşturmada dikkate alınmaması, hakkaniyet ve ölçülülük açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Adalet, cezalandırılabilecek en kolay kişiyi bulmak değildir. Adalet, gerçek sorumluluğu ortaya koyabilmektir. Yetki ve sorumluluk dengesi gözetilmeden yöneticilerin en ağır şekilde cezalandırılması, eğitim yöneticilerini görev yapamaz hale getirecek bir anlayışın önünü açmaktadır" dedi.

Uçak, "Eğitim-Bir-Sen olarak açıkça ifade ediyoruz: Hukuka uygun yürütülen her soruşturmanın yanındayız. Ancak ölçülülük ve hakkaniyet ilkelerini zedeleyen, yazılı olmayan beklentiler üzerinden eğitim yöneticilerini sorumlu tutan ve mesleki itibarlarını ağır biçimde zedeleyen uygulamaların karşısındayız. Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi müdürümüzün ve iki müdür yardımcımızın yanında olmaya, hukuki sürecin takipçisi olmaya ve adalet tecelli edinceye kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Seydikemer, Eğitim, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim yöneticilerine ağır ceza tepkisi - Son Dakika

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